В Иране назревают бунты 4 6.09.2026, 22:25

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Экономическая ситуация в стране сильно ухудшилась.

Иран испытывает все большее давление из-за морской блокады, военных действий и санкций со стороны США и руководство Исламской республики обеспокоено угрозой возникновения новых антиправительственных выступлений, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По словам трех высокопоставленных иранских спикеров, имена которых не называются, властям Ирана становится все труднее противостоять мерам Вашингтона по «беспрецедентному» давлению на Тегеран, о которых в августе объявлял глава американского Минфина Скот Бессент.

Действия США резко сократили возможности по доступу страны к иностранной валюте, импорту и использованию глобальных финансовых сетей, которые помогали поддерживать экономику на плаву. Лидеры Ирана опасаются, что из-за резкого роста цен, ослабления торговли и давления на доходы граждан вновь могут вспыхнуть общенациональные беспорядки, которые ранее неоднократно сотрясали власть аятолл, а в начале этого года поставили режим на грань падения. По словам источников, особенную обеспокоенность у иранского руководства вызывает нехватка основных импортных товаров, включая топливо и пшеницу. «Баланс сил несколько сместился не в пользу Ирана», — заявил иранский аналитик Араш Азизи.

По его словам, влияние Ирана на Ормузский пролив ослабевает, а морская блокада США «действительно сильно бьет по Ирану». По словам Бурджу Озчелика, старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), способность Ирана сопротивляться внешнему давлению может зависеть от степени долготерпения общества в той же мере, что и от возможности Тегерана справляться с экономическими трудностями.

«Безусловно, экономический спад повышает риск массовых беспорядков, однако на данный момент население, судя по всему, находится во власти мышления военного времени», — отметила Озчелик. Пока атаки США, а также жертвы среди гражданского населения и антиамериканская идеологическая повестка «подпитывают определенный уровень патриотической поддержки в духе „Иран превыше всего“, лояльности или просто терпения по отношению к действующему режиму», считает эксперт.

Американские и региональные чиновники отмечают, что Иран, попытавшись перекрыть Ормуз, не смог добиться глобального экономического шока и заставить Вашингтон пойти на компромисс, пишет Reuters. Энергетические рынки адаптировались, и альтернативные пути поставок продолжают работать. Однако представители государств, задействованных в конфликте, разошлись во мнениях относительно того, удастся ли США мерами экономического «удушения» заставить Иран пойти на уступки или спровоцировать беспорядки внутри страны, углубив раскол внутри руководства и ослабив его власть.

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