Кочанова увидела в ИИ угрозу режиму Лукашенко 36 6.09.2026, 22:07

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Чиновница хочет ограничивать развитие технологий в стране.

Развитие искусственного интеллекта требует своевременного правового реагирования, заявила председатель «совета республики» Наталья Кочанова. Если этого не делать, то ситуация способна «привести к лавинообразному росту вызовов для общества и государства», убеждена чиновница.

В «cовете республики» заявили, что «вопросы безопасного внедрения технологий искусственного интеллекта, защиты национальных интересов и формирования системной государственной правовой политики находятся в центре внимания» этой госструктуры.

«По инициативе Натальи Кочановой проблема использования ИИ и минимизации рисков подробно рассмотрена на заседании экспертно-консультативного совета при президиуме «совета республики» с участием парламентариев и ведущих экспертов профильных министерств и ведомств», — уточнили в верхней палате парламента.

Кочанова обратила особое внимание на необходимость своевременного правового реагирования на стремительный прогресс технологий:

«Без адекватного контроля использование технологий искусственного интеллекта может привести к лавинообразному росту вызовов для общества и государства. Очевидно, что технологии искусственного интеллекта настолько сильно прогрессируют, что практика регулирования не успевает за ними. Чтобы избежать ошибок и перенять лучшие практики, особенно важен анализ международного опыта и законодательных инициатив в странах, стремящихся доминировать в этой области, прежде всего в России, Китае, США, ОАЭ».

Как отметила чиновница, активное проникновение современных технологий во все сферы требует взвешенного подхода и создания надежного национального законодательства.

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