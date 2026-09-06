Зеленский проводит тет-а-тет встречу с Уиткоффом и Кушнером 1 6.09.2026, 22:43

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Ранее американская делегация уже провела несколько раундов переговоров с украинской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский ведет личную встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джареда Кушнера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Ранее американская делегация уже провела несколько раундов переговоров с украинской стороной. Со стороны Киева, помимо Зеленского, в беседе участвовали глава его офиса Кирилл Буданов, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

На втором этапе к участникам присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

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