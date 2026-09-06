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«Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт

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  • 6.09.2026, 21:53
  • 9,512
«Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт

«АдГ» одержала крупнейшую в своей истории победу на региональных выборах.

В немецкой земле Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала самую крупную победу в своей истории на региональных выборах, сообщает ZDF. Согласно предварительным оценкам результатов голосования, правые получили от 44% до 44,5% голосов избирателей.

Явка на выборах в восточногерманской земле с населением около 2 млн человек была крайне высокой. Избирательные участки закрылись в 18:00, и уже первые подсчеты подтвердили триумф АдГ. Консервативный блок ХДС набирает около 18,5%, а Левая партия — 9–9,5%. Зеленые и социал-демократы (СДПГ) пока делят третью позицию с результатами в районе 8–9%.

Под вопросом остается судьба партии BSW, отколовшейся от радикальных левых. Она балансирует на грани 5-процентного барьера (4,8–5%).

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