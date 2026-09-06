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Зеленский: Вопрос Донбасса — это ключевой вопрос войны

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  • 6.09.2026, 21:40
  • 3,840
Зеленский: Вопрос Донбасса — это ключевой вопрос войны
Владимир Зеленский

Позиция Украины в отношении региона остается неизменной.

Позиция Украины в отношении Донбасса остается неизменной, так как это вопрос не только одного региона, а всей войны за выживание.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 6 сентября, на пресс-конференции со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Вопрос Донбасса — это не вопрос только Донбасса. Я считаю, это вопрос этой войны. Войны и на выживание, и на истощение. Это территориальный вопрос, который является целью российской стороны», — заявил Зеленский.

Он предположил, что после выборов в Госдуму РФ может прибегнуть к проведению мобилизации именно для усиления давления на Донбассе, где «решаются многие глобальные вопросы».

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