Рейтинг Трампа рекордно обрушился 24 6.09.2026, 21:16

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Фото: Getty Images

Опрос.

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа опустился до нового минимума. Результаты опроса говорят о росте недовольства избирателей его экономической политикой, а также стоимостью жизни.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно последнему общенациональному опросу Focaldata, деятельность Трампа на должности одобряют лишь 33% зарегистрированных избирателей.

Стоит отметить, что это самый плохой результат с мая, когда FT впервые начала отслеживать этот показатель.

Журналисты обращают внимание на то, что за месяц рейтинг президента сократился еще на три процентных пункта.

Что важно понимать, поддержка Трампа снизилась даже среди республиканцев.

Среди избирателей этой партии его работу одобряют 72% опрошенных - это также самый низкий показатель за всю историю соответствующего опроса FT.

Как удалось узнать СМИ, одной из главных причин падения рейтинга стало ухудшение оценок избирателями экономической ситуации и стоимости жизни.

Большинство участников опроса также негативно оценили тарифную и торговую политику президента.

Еще один важный фактор - опрос проводился на фоне войны в Иране, которую Трампу до сих пор не удалось прекратить.

За последние шесть месяцев конфликт способствовал росту стоимости заимствований для США, а также повышению цен на топливо и потребительские товары.

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