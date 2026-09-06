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В Белгороде восстали против партии Кремля

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  • 6.09.2026, 16:09
  • 19,704
В Белгороде восстали против партии Кремля

«Единую Россию» требуют снять с выборов.

В преддверии парламентских выборов в российском Белгороде возник мини-бунт. Местные жители записали видеообращение с требованием снять с голосования правящую партию «Единая Россия», созданную Владимиром Путиным. Об этом сообщает Dialog.UA.

Россияне выступили с антивоенным заявлением, отметив, что им уже надоела бесконечная «СВО».

«Сняли (с выборов в Госдуму - ред.) партию «Яблоко», которая была полностью за мир. Мы живем в приграничной области, в Белгороде. И нам вот эта война уже вот так надоела! Мы хотим мира. Мы разговариваем с людьми - все его хотят. Все в стрессе живут, в апатии. Мы написали заявления и призываем народ участвовать… Если убрали ту (партию ред.), которая за мир, то мы имеем право убрать все остальные партии! Мы хотим мира! Партия «Единая Россия» - это партия войны, голода и нищеты для народа, смертей и убийства. Нам такое не нужно! (…) Мы за то, чтобы ее сняли с выборов и убрали как негодную и ненужную для наших умов, которая разрушает нашу страну», - говорится в заявлении белгородчан.

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