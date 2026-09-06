На выезде из Гомеля идет строительство блокпоста 6 6.09.2026, 12:10

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Место для сооружения выбрано со стороны украинской границы.

На южном выезде из Гомеля зафиксирована подготовка к оборудованию укрепленного контрольно-пропускного пункта. Об этом сообщает «Флагшток». Издание обращает внимание, что место для сооружения выбрано со стороны украинской границы.

На обочине трассы М-8 возле указателя населенного пункта «Гомель» появились десятки бетонных фундаментных блоков и мешки с песком. На установленных вдоль дороги столбах монтируется конструкция, напоминающая антидроновые сетки.

Как отмечает «Флагшток», расположение бетонных блоков непосредственно на обочине может представлять опасность для водителей: в темное время суток случайный съезд с проезжей части способен привести к тяжелой аварии.

По предположению «Флагштока», появление укреплений может быть связано с учениями территориальной обороны, которые проходят в Гомеле в настоящее время.

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