Reuters раскрыл кулисы трехчасовых переговоров Путина с посланниками Трампа 28 6.09.2026, 11:27

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Фото: Reuters

США обозначили несколько вариантов возможного урегулирования.

Более трех часов переговоров главы Кремля Владимира Путина со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились без каких-либо признаков прорыва. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что американцы обозначили несколько вариантов возможного урегулирования, однако их содержание не раскрыл, сообщает Reuters.

В ответ российский лидер настаивал, что армия РФ якобы достигает «реального прогресса» на фронте, а Москва уверена в достижении своих целей. Обязательным условием любых договоренностей он назвал устранение «всех первопричин конфликта».

Официальный представитель Белого дома охарактеризовал встречу как содержательную и пообещал объявить о дальнейших шагах в ближайшие недели. Уиткофф и Кушнер, которые прибыли в российскую столицу впервые с января, комментариев не давали - они вылетели сразу после завершения беседы и должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Повестка дня, по версии Кремля, не ограничивалась войной.

«Переговоры вышли за рамки простого обмена мнениями по урегулированию украинского кризиса. Достаточно подробно обсуждались экономические вопросы и возможные крупные, взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и чрезвычайно полезными для обеих сторон», - заявил Ушаков.

Присутствовавший на встрече посланник Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев назвал приезд американцев важным миротворческим визитом.

Путин похвалил усилия Трампа

Публичную часть переговоров глава РФ использовал для комплиментов в адрес хозяина Белого дома.

«Понимая, что он попадает в сложную ситуацию, он, тем не менее, не прекращает своих усилий, чтобы помочь достичь урегулирования и внести свой вклад в решение российско-украинского конфликта», - сказал Путин в телевизионном выступлении в начале встречи.

За кулисами дипломатии все выглядело иначе: предыдущие десять дней российская армия днем и ночью обстреливала Киев ракетами и дронами, а в пятницу нанесла удар по штаб-квартире СБУ. Украина в течение лета наносила удары по российским НПЗ, нефтяным терминалам и складам интернет-ритейлера Wildberries, повышая для Москвы цену продолжения войны, пишут СМИ. На время визита спецпосланников в Москву и Киев украинская сторона была готова воздержаться от ударов по российской столице.

Огромная пропасть в позициях

Пятый год войны стороны встречают с диаметрально противоположным видением финала. Источник, близкий к Кремлю, ранее говорил, что аппетиты Путина в отношении территорий никуда не исчезли.

«Нет никаких шансов достичь соглашения по линии фронта, пока Путин не завершит закрепление за собой остальной части Донецкой области», - подчеркнул собеседник, добавив, что лидер Кремля уверен на основании докладов своих командиров: это произойдет до конца года.

Западные военные аналитики оценивают такой сценарий как маловероятный, учитывая медленные темпы продвижения российских войск. Киев отказывается отдавать земли, которые оборонял ценой огромных потерь, и трактует подобные условия как капитуляцию.

В Кремле подчеркнули, что озвученное Путиным еще два года назад требование - передать России всю территорию четырех областей, на которые она претендует, и отказаться от курса на НАТО - остается «непоколебимым».

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