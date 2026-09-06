Минчанка три месяца живет без горячей воды после капремонта 6 6.09.2026, 10:52

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Коммунальники нашли настоящую причину проблемы.

Минчанка пожаловалась в администрацию Октябрьского района, что уже три месяца живет без горячей воды после капремонта. Как оказалось, в действительности вода в квартиру подведена, а проблема возникла после работ, которые хозяйка заказала частным мастерам, пишет госагентство «Минск-Новости».

Жительница дома № 15/2 на ул. Чкалова рассказала об отсутствии после капремонта горячей воды в ее квартире на протяжении трех месяцев. Раньше она уже обращалась с этим вопросом к чиновникам, и представители ЖКХ отправились разбираться.

— Тогда выяснилось, что горячая вода в квартиру подведена. Причина ее отсутствия в том, что хозяйка в частном порядке наняла работников, которые взяли деньги, но не выполнили в полной мере свою работу, — рассказал заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Сборцев.

При этом, по словам чиновника, официальных договоров с мастерами женщина не заключала. Обращаться в милицию она также не хочет.

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