Белорусы добились признания незаконной схемы с платными услугами «Белтелекома» 5 6.09.2026, 10:37

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Но к решению МАРТ тоже есть вопросы.

МАРТ признал, что «Белтелеком» нарушил закон, подключая платные услуги без явного согласия абонентов. В ответ на петицию белорусов в ведомстве заявили, что нарушение уже устранено, но можно ли рассчитывать на возврат списанных денег — не рассказали, пишет «Зеркало».

Белорусы создали на сайте «Удобный город» петицию с жалобой на практику, когда абонентам «Белтелекома» рассылали уведомления о подключении дополнительных платных услуг, а отсутствие отказа фактически считалось согласием.

«Размер платы подобран таким образом, что ее списание практически неразличимо в составе ежемесячного платежа за услуги связи, вследствие чего оплата услуги, о подключении которой абонент не знает, может производиться неограниченно долго», — отметили авторы обращения.

Они попросили МАРТ добиться «прекращения практики подключения абонентам РУП «Белтелеком» платных услуг на основании молчания» и возврата ранее списанных за такие услуги средств.

В ответе ведомство признало, что такая схема нарушает Закон «О защите прав потребителей» и Правила оказания услуг электросвязи № 1055.

По данным МАРТ, подобные уведомления в июне-августе 2026 года рассылали два филиала «Белтелекома». После этого абонентов обзвонили, а тем, кто не согласился на услугу, ее отключили.

В министерстве сочли нарушение устраненным:

«В связи с тем, что тексты извещений содержали частично некорректную информацию, РУП «Белтелеком» проведена работа по устранению нарушений, приняты соответствующие меры реагирования к ответственным сотрудникам, проведено дополнительное обучение работников и разъяснение норм законодательства», — говорится в ответе ведомства.

Однако о возврате денег, которые могли быть списаны за уже подключенные услуги, там ничего не говорится. Не сообщается и о сплошной проверке лицевых счетов или подписок, подключенных до июня 2026 года.

«Главное достигнуто: МАРТ прямо назвал молчаливое подключение платных услуг нарушением закона», — прокомментировал юрист портала «Удобный город».

В то же время остались вопросы к новому порядку, который использует оператор: теперь согласие абонента предлагается получать во время телефонного звонка с записью разговора. Однако такой способ, как утверждает юрист, не входит в закрытый перечень вариантов согласия, предусмотренный пунктом 9 Правил № 1055.

Напомним, в начале августа белорусы пожаловались на рассылки «Белтелекома» с предложением подключить дополнительные услуги: если клиент не сообщал об отказе, подписку могли активировать автоматически. Так, одна из пользовательниц соцсетей рассказывала, что ее родственнице-пенсионерке пришло заказное письмо с предложением услуги «Премьер», причем для отказа нужно было самостоятельно связаться с компанией.

В «Белтелекоме» тогда заявили, что речь идет о бесплатных промопериодах, которые позволяют попробовать новые сервисы, а решение о дальнейшем платном использовании «всегда остается за абонентом». В компании утверждали, что после окончания бесплатного периода оператор обязательно связывается с клиентом и уточняет, хочет ли тот продолжать пользоваться услугой.

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