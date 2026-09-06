«Приобщаться к люксу можно с 06:30 утра» 9 6.09.2026, 10:26

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Как выглядит самый дорогой завтрак в Минске.

150 рублей за завтрак. Нет, это не предложение для хорошо проголодавшейся компании, а стоимость шведского стола в ресторане Zolo на одну персону. Находится заведение в новом отеле Waldorf Astoria, но прийти на завтрак сюда может любой желающий. Среди них оказался и тайный гость — и отправился проверять, чем кормят за такую сумму, пишет «Онлайнер».

«Приобщаться к люксу можно с 06:30 утра»

Сам отель находится прямо на берегу Свислочи, неподалеку от Большого театра. Это первый белорусский отель бренда Waldorf Astoria, входящего в сеть Hilton. Позиционирует себя как люксовый. Здесь 155 номеров, цена за одну ночь соответствующая — стартует она от 1400 рублей. Успокаивающая новость: снимать номер ради завтрака не нужно. В Zolo без проблем могут прийти и те, кто не живет в отеле.

Чтобы добраться до ресторана, нужно пройти через лобби. Насколько бы сильный голод вас не одолевал, вряд ли получится не зацепиться взглядом за огромную часовую инсталляцию. Традиции устанавливать часы в холле всех Waldorf Astoria уже больше 120 лет, зародилась она в Нью-Йорке. Кстати, минские часы (9,5 метра) считаются самыми высокими во всей сети.

Но от возвышенного вернемся к насущному. Начинать приобщаться к люксу можно уже с раннего утра. По будням ресторан открыт с 06:30 до 10:30, по выходным чуть дольше — до 11:00. Можно или позавтракать на шведской линии, или заказать блюда из меню. К примеру, французский тост крем-брюле обойдется в 30 рублей, сырники с черничным соусом и сметаной — 25 рублей, 30 граммов красной икры лосося с мини-блинами и гарнирами будет стоить 75 рублей, а если заменить ее на черную икру белуги — уже 210 рублей. Что еще? Драники — 40 рублей, капучино — 15, свежевыжатый апельсиновый сок — 30.

И все же сегодня тайный гость нацелен на отсутствие ограничений, поэтому на вопрос хостес о формате завтрака уверенно заявляет: шведский стол. Один не менее уверенный «пик» — и на карте образуется пробел в 150 рублей.

Всем гостям предлагают безалкогольный витаминный шот. Мы попадаем на осеннюю «новинку»: микс рябины, яблока, молочного улуна и инжира. Персонал тут же просит оставить отзыв, чтобы понять, действительно ли пришлось по вкусу такое угощение. Хм, довольно терпко.

Блуждать в поисках освободившегося столика не приходится. Как и положено в ресторане, к месту вас проводят. Есть только выделенная зона для премиальных клиентов сети Hilton. В 9 утра в будний зал выглядит полупустым, но к 10 желающих подкрепиться становится значительно больше.

«Икра ажиотажа не вызывает»

Приступаем к осмотру. Сразу на входе — хлебная инсталляция. Под ней — фрукты, к вполне привычным осенним дыне и арбузу, здесь добавился ананас, киви голден и совсем уж экзотическая (но от этого не менее безвкусная) питахайя. Дальше идет выпечка — пончики, шоколадный и цитрусовый торты, запеканка, круассаны, слойки и ватрушки. Есть и отдельный стенд, полностью избавленный от глютена.

Для тех, кто помнит о существовании калорий, есть пять видов йогурта, творог и чиа с фруктами.

Перемещаемся в основной зал. По дороге рассматриваем бар. Наш проводник отмечает, что весь чай премиального британского бренда Newby — коробки гордо выставлены на барной стойке. Уже потом удается нагуглить, что его называют «самым титулованным люксовым чайным брендом в мире». Весь кофе — от итальянского Illy. Его можно приготовить самим или заказать у официанта. Ну мы, естественно, рассматриваем только второй вариант.

За столиком официант вручает меню блюд из яиц — их готовят по заказу. Но поводов для волнения нет: все включено в стоимость. Взгляд сразу же падает на «Минский фирменный бенедикт». Им впоследствии оказывается английская булочка, яйцо-пашот, лосось, маринованный в свекле, голландский соус, шпинат и красная икра. Стоимость такого блюда по меню — 45 рублей.

Пока готовят яйца, продолжаем исследование шведского стола. Подмечаем, что отдельно вынесена детская зона с пюре, соками, хлебцами, фруктами и глазированными сырками. Там же можно найти карандаши и раскраски.

У взрослых сфера интересов совсем другая. Идем к самой обсуждаемой позиции — красной икре. Она комфортно располагается в немаленькой фигурной икорнице, при этом абсолютно не вызывая вокруг себя ажиотажа. Все остается в рамках приличий: одна ложечка к блинам — и баста. Черной икры (разве что кроме тобико) на шведском столе нет.

Зато есть лосось вместе с селедочкой, палтус и угорь. Любителям рыбы действительно есть, чем поживиться. Из других блюд, которые не так часто встретишь на шведском столе, — сыр с плесенью, маринованные грибы и, кажется, шесть видов альтернативного молока для хлопьев. Например, банановое и фисташковое.

В зоне с горячими блюдами — золотые мармиты (они же чафиндиши). Оба эти слова тоже пришлось гуглить. Но теперь тайный гость осведомлен, что так называют специальную посуду с подогревом, которая сохраняет блюда теплыми. «Золото» скорее про цвет, чем про материал, но выглядит все равно эффектно.

Тут меню какой-то изысканностью не отличается. Все привычно: скрэмбл, бекон, сосиски, сырники. Из дополнительного — драники (почему-то названые хэшбраунами) и вареники с картошкой.

Отдельная тема — напитки. В общем доступе есть свежевыжатый апельсиновый, грейпфрутовый и смешанный соки. Подтверждаем: заявленному названию соответствуют, по вкусу совсем не похожи на «Юпи» из детства.

Кроме того, гости могут заказать у официанта креман — это французское игристое вино, которое производят по той же классической технологии, что и шампанское, но за пределами региона Шампань. Есть и безалкогольный вариант. Напитки тоже включены в стоимость, причем любое количество бокалов.

Персонал в целом предельно вежлив и обходителен. Идеальная симметрия на блюдах, кажется, не нарушается никогда. Как только один круассан исчезает со стойки, его почетное место тут же занимает другой.

Как только спрашиваешь у охранника о расположении ресторана, он тут же предлагает проводить. То же касается и поисков уборной. К слову, она выглядит так. Ну вдруг вы задавались этим вопросом. Золото тоже присутствует.

Как гласит сайт, интерьер самого ресторана «светлый и утонченный, где благородный мрамор встречается с теплым деревом и создает атмосферу спокойной элегантности». Кстати, второй ресторан при отеле так и называется — Mramor. Но на него тайному гостю еще нужно подкопить.

Белорусский сентябрь и лучший вид на Минск

В целом концепция «нашего» ресторана построена вокруг пекарни и кондитерской — да, выпечку и десерты делают прямо здесь. Интересно, что источником вдохновения названо традиционное соломоплетение. Белорусские мотивы прослеживаются в тех же панно на стенах или в колосках в мини-вазах на столах.

Помимо территории самого ресторана, открыт выход на террасу. Но при раннесентябрьских +15 спросом она почему-то совсем не пользуется. Хотя именно оттуда открывается каноничный вид на Минск.

Он настолько прекрасен, что можно совсем забыть о дедлайнах. Тем временем 9-метровые часы уже показывают 10:30. Конечно, с обратным отсчетом над душой никто стоять не будет — вам дадут насладиться еще парой минут той самой роскошной жизни.

Тайный гость с гордо поднятой головой направляется к выходу, уже зная, что следующая остановка — ближайшая к офису столовая с чеком ровно в 10 раз меньше. Интересно, а там в меню сегодня будет икра заморская?

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