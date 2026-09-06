Один из крупнейших НПЗ России горит после атаки дронов 8 6.09.2026, 10:10

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Взрывы также раздавались в Ростове.

Ночью украинские дроны снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России – после удара там вспыхнул пожар. Взрывы также раздавались в Ростове, где работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

Что известно об атаке

Ночью украинские дроны посетили Ростовскую и Рязанскую области. Местные жители жаловались на взрывы. После атаки, по данным мониторинговых каналов на территории Рязанского НПЗ, возник пожар, а в Ростове работала ПВО.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил пожар.

«Обломки повлекли возгорание на одном из предприятий, предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», - отметил Малков.

Что известно о заводе

Рязанский НПЗ – один из крупнейших в России. Ежегодно он может перерабатывать около 17 млн тонн нефти. На заводе производят автомобильные бензины, дизельное горючее, авиационный керосин и другие нефтепродукты, в том числе для армии РФ.

Напомним, Рязанский НПЗ регулярно становится целью украинских дронов. В конце июля Силы обороны поразили это предприятие – тогда в Рязани вспыхнули НПЗ и состав маркетплейса Wildberries, а губернатор региона подтвердил пожары на промышленных территориях.

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