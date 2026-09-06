В Киевской области вспыхнул масштабный пожар после атаки РФ 3 6.09.2026, 9:41

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В Фастовском районе из-за российского удара загорелся объект инфраструктуры.

Российские захватчики снова атаковали Киевскую область, в результате чего возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост ГСЧС Украины.

По словам спасателей, в Фастовском районе после российского удара загорелся объект инфраструктуры.

Из-за масштабного возгорания, высокой температуры и сильного задымления спасателям пришлось привлечь дополнительные силы и технику ГСЧС.

Специалисты работали на нескольких участках, благодаря чему огонь не распространился на соседние объекты.

Уже утром пожар удалось полностью ликвидировать. В результате новой вражеской атаки никто не погиб и не пострадал.

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