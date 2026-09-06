Экс-глава МИ-6 назвал наиболее вероятную дату окончания войны РФ против Украины 11 6.09.2026, 15:19

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Роберт Джон Соуэрс

Фото: University of Nottingham

Озвучен фактор, который на самом деле откроет путь к переговорам.

Бывший глава британской разведки сэр Роберт Джон Соуэрс считает, что Россия и Украина начнут переговоры не раньше конца следующего года. По мнению разведчика, обе страны ждет тяжелая зима.

Сэр Соуэрс предполагает, что именно накопление военных и экономических потерь может открыть путь к переговорам между противоборствующими сторонами. Об этом сообщает The Financial Times.

Бывший глава МИ-6 полагает, что до весны 2027 года потенциально серьезное соглашение между Киевом и Москвой «вряд ли возможно». Он добавляет, что устойчивый мир фактически невозможен, пока у власти в России находится Владимир Путин.

Дипломат и разведчик предполагает, что наиболее реалистичным сценарием завершения войны является возвращение к конфигурации, сложившейся после 2014 года. Поэтому «процесс снижения интенсивности» войны является одним из самых реальных шагов, который откроет путь к переговорам.

Бывший глава британской разведки положительно оценивает контакты между США и РФ, однако ставит под сомнение эффективность работы спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера. При этом главной проблемой является нежелание Путина изменить свои «чрезмерные требования».

Сэр Соуэрс отмечает, что после весны 2027 года появится шанс на плодотворные переговоры об установлении режима прекращения огня. Это станет возможным, если цена войны для обеих сторон будет расти, а РФ не сможет восстановить темпы наступления.

Также он упомянул об увольнении одного из ведущих экономистов РФ Андрея Клепача, которого фактически выгнали из-за объективной макроэкономической оценки последствий войны для РФ. По мнению дипломата и разведчика, такой шаг свидетельствует о том, что внутри РФ «начинают все чаще говорить о цене войны».

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