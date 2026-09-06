Уиткофф и Кушнер принесли на встречу с Путиным загадочную толстую черную папку 14 6.09.2026, 8:55

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Еще одна черная папка аналогичного размера была замечена у российского переговорщика Кирилла Дмитриева.

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер принесли на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле толстую черную папку, в которой, возможно, содержатся какие-то новые предложения по завершению развязанной Россией войны в Украине, пишет «Диалог.UA».

Эту папку можно было наблюдать во время открытой для СМИ части встречи, кадры которой публикует сайт Кремля. С похожей папкой Кушнер был замечен и после приземления самолета американской делегации в Москве.

Еще одна черная папка аналогичного размера была замечена у российского переговорщика Кирилла Дмитриева, который также присутствовал во время открытой части встречи в Кремле.

В свою очередь, Путину перед началом встречи положили на стол тонкую папку красного цвета.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным продолжалась более трех часов.

Аналитики рассматривают визит американских представителей в Москву как попытку возобновить зашедший в тупик переговорный процесс о завершении российской войны против Украины.

Ранее Уиткофф и Кушнер уже посещали российскую столицу, однако те визиты не привели к прорыву.

На этот раз посланники американского лидера заедут и в Киев. Их визит в украинскую столицу ожидается в воскресенье, 6 сентября. Это будет их первая поездка в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящую встречу с американской делегацией, заявил о готовности украинской стороны к содержательному разговору.

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