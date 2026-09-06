Не только Уиткофф и Кушнер: кто еще встретился с Путиным в Москве 4 6.09.2026, 8:07

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Фото: Reuters

Не исключено, что темой разговора могли быть санкции США против России.

В субботу 5 сентября в Москве состоялась встреча спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с диктатором РФ Владимиром Путиным. На ней были обсуждены дальнейшие шаги для достижения мира в Украине.

Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети Х и журналист Reuters Стив Холланд.

«Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Путиным, чтобы продвинуть программу президента Трампа по установлению мира в российско-украинской войне... Обе стороны обсудили содержательные планы дальнейших шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели, и надеются на столь же продуктивные встречи завтра (имеется ввиду 6 сентября - ред.) в Украине», - написал Равид, и эту же информацию подтвердил Холланд.

Оба журналиста сослались на неназванного представителя Белого дома. Этот же источник уточнил, что в состав делегации США входили также представители Совета нацбезопасности, Госдепартамента и Министерства финансов, чтобы обсудить предложения по окончанию войны.

При этом представитель Минфина не участвовал в переговорах с Путиным, а говорил с посланником Путина Кириллом Дмитриевым. Не исключено, что темой разговора стали санкции США против России.

«Джин Лэнг, исполняющий обязанности главы Министерства финансов по санкциям, присоединился к Уиткоффу и Кушнеру в этой поездке. Лэнг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным», - сообщил Барак Равид.

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