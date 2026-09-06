Австралийка Элеанор Паттерсон впервые выиграла в Бриллиантовой лиге

Австралийка Элеанор Паттерсон впервые выиграла в Бриллиантовой лиге6
- 6.09.2026, 8:47
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место.
В Брюсселе состоялся финал Бриллиантовой лиги в секторе прыжков в высоту. Украинка Ярослава Магучих до последнего боролась с австралийкой Элеанор Паттерсон, однако выиграть золотую медаль не смогла – итоговым результатом ее осталась высота 199 см.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Украинка взяла высоту 197 сантиметров и смогла улучшить свой показатель. Со второй попытки Магучих прыгнула на 199 сантиметров. Ее единственная конкурентка на этой высоте, австралийка Элеанор Паттерсон, тоже взяла отметку 199 см, но с первой попытки.
Таким образом, именно Паттерсон одержала победу и впервые в карьере выиграла главный трофей Бриллиантовой лиги. 30-летняя спортсменка в этом году также выигрывала Commonwealth Games в Глазго – тогда она прыгнула на 1.96 метра.