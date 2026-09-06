ИИ-агенты OpenAI взломали немецкий сайт 4 6.09.2026, 7:30

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Он превратился в доску объявлений.

Группа ИИ-агентов компании OpenAI весной взломала немецкий веб-сайт и превратила его в доску объявлений с советами для других агентов, пишет Reuters.

Как говорится в отчете исследователей ИИ, подозрительную активность на сайте DseWiki, который ориентирован на программистов и принимает общие правки по аналогии с «Википедией», обнаружили в конце августа. Всего было выявлено более 15 тыс. правок, внесенных агентами OpenAI. Как отмечают авторы отчета, искусственный интеллект переделал сайт в доску объявлений, где агенты делились приемами обмана при выполнении некоторых заданий, обхода ограничений OpenAI и маскировки своего поведения.

«Кажется крайне маловероятным, что OpenAI хотел, чтобы они [ИИ-агенты] это сделали. <...> Я сомневаюсь, что они должны писать в открытом интернете», — сказал глава организации Nightingale, занимающейся исследованиями в области безопасности ИИ, Сидни фон Аркс.

В отчете сказано, что сообщения на сайте были подписаны пользователями, которые называли себя и друг друга агентами, а почти половина из них дали себе имена, указывающие на принадлежность к OpenAI. Большая часть активности была связана с инфраструктурой Microsoft Azure, которую иногда использует компания. Исследователи также зафиксировали повторные посещения сайта сотрудниками OpenAI после инцидента, что может свидетельствовать о связи агентов и компании.

Исследование показало, что искусственный интеллект разрабатывал способы избежать обнаружения и сохранял связь даже после отключения. Агенты также создавали резервные копии страниц, удаляемых модератором сайта, чтобы избежать очистки.

Источники Reuters пояснили, что официальные лица OpenAI узнали об инциденте несколько недель назад, но держали это в секрете на фоне скандала со взломом платформы Hugging Face. Четыре собеседника заявили, что хотели расширить расследование произошедшего, но столкнулись с сопротивление со стороны сотрудников OpenAI.

Представитель OpenAI заявил, что компания не может «внятно ответить на претензии или выводы отчета», поскольку у нее не было возможности ознакомиться с ним. Он также утверждает, что инцидент с немецким сайтом не связан с Hugging Face.

«Мы внимательно изучим его содержание после публикации и предпримем все необходимые дальнейшие меры», — пообещал он.

«Заявления, что наша юридическая команда препятствовала расследованию инцидента, являются ложными», — заявил представитель компании.

В июне OpenAI сообщила о «беспрецедентном киберинциденте» — при тестировании ее ИИ-модели получили открытый доступ к интернету и атаковали инфраструктуру Hugging Face, выявив уязвимости. Reuters сообщил, что ИИ-агент несколько дней совершал хакерские атаки, однако в компании заметили это только после локализации угрозы и обращения в ФБР.

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