Президент Сербии Вучич идет в премьеры 2 5.09.2026, 22:55

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Александр Вучич

Внеочередные парламентские выборы пройдут в конце октября.

Сербский президент Александр Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет кандидатом в премьер-министры на предстоящих парламентских выборах, сообщает «Радио Свобода».

Глава парламентской фракции СПП Миленко Йованов заявил, что Вучич и его политика являются «фундаментом, на котором сегодня стоит Сербия». Йованов добавил, что антиправительственные протесты возглавляют «незначительные, анонимные и неструктурированные политические группы», которые в случае прихода к власти якобы «превратят страну в концентрационный лагерь».

В июле Александр Вучич в интервью Die Presse высоко оценил шансы своей партии на победу на выборах в октябре. «Через три месяца мы выиграем выборы, которые будут гораздо более демократичными, чем во многих странах. Мы сделаем Сербию экономически сильнее», — сказал он.

В Сербии в последние два года периодически проходят масштабные антиправительственные акции, движущей силой которых стала молодёжь. На фоне этих протестов Александр Вучич начал говорить, что собирается покинуть пост президента, не дожидаясь окончания срока в середине 2027 года.

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