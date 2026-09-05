Президент Сербии Вучич идет в премьеры

Президент Сербии Вучич идет в премьеры2
- 5.09.2026, 22:55
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Внеочередные парламентские выборы пройдут в конце октября.
Сербский президент Александр Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет кандидатом в премьер-министры на предстоящих парламентских выборах, сообщает «Радио Свобода».
Глава парламентской фракции СПП Миленко Йованов заявил, что Вучич и его политика являются «фундаментом, на котором сегодня стоит Сербия». Йованов добавил, что антиправительственные протесты возглавляют «незначительные, анонимные и неструктурированные политические группы», которые в случае прихода к власти якобы «превратят страну в концентрационный лагерь».
В июле Александр Вучич в интервью Die Presse высоко оценил шансы своей партии на победу на выборах в октябре. «Через три месяца мы выиграем выборы, которые будут гораздо более демократичными, чем во многих странах. Мы сделаем Сербию экономически сильнее», — сказал он.
В Сербии в последние два года периодически проходят масштабные антиправительственные акции, движущей силой которых стала молодёжь. На фоне этих протестов Александр Вучич начал говорить, что собирается покинуть пост президента, не дожидаясь окончания срока в середине 2027 года.