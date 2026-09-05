закрыть
7 сентября 2026, понедельник, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Сербии Вучич идет в премьеры

2
  • 5.09.2026, 22:55
  • 2,246
Президент Сербии Вучич идет в премьеры
Александр Вучич

Внеочередные парламентские выборы пройдут в конце октября.

Сербский президент Александр Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет кандидатом в премьер-министры на предстоящих парламентских выборах, сообщает «Радио Свобода».

Глава парламентской фракции СПП Миленко Йованов заявил, что Вучич и его политика являются «фундаментом, на котором сегодня стоит Сербия». Йованов добавил, что антиправительственные протесты возглавляют «незначительные, анонимные и неструктурированные политические группы», которые в случае прихода к власти якобы «превратят страну в концентрационный лагерь».

В июле Александр Вучич в интервью Die Presse высоко оценил шансы своей партии на победу на выборах в октябре. «Через три месяца мы выиграем выборы, которые будут гораздо более демократичными, чем во многих странах. Мы сделаем Сербию экономически сильнее», — сказал он.

В Сербии в последние два года периодически проходят масштабные антиправительственные акции, движущей силой которых стала молодёжь. На фоне этих протестов Александр Вучич начал говорить, что собирается покинуть пост президента, не дожидаясь окончания срока в середине 2027 года.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров