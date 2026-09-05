закрыть
7 сентября 2026, понедельник, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США сделали жесткое заявление о гибридных атаках на НАТО

12
  • 5.09.2026, 21:19
  • 14,764
США сделали жесткое заявление о гибридных атаках на НАТО

Альянс будет реагировать.

Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Витакер заявил, что страны Альянса не должны мириться с преднамеренными гибридными атаками. Особое беспокойство в НАТО вызывает попытка атаки дроном на аэропорт Лейпциг/Галле. Вашингтон готов поддерживать союзников при реагировании на такие инциденты. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Мэтью Витакер назвал случай в Лейпциге более тревожным, чем другие недавние инциденты на территории стран НАТО. В предыдущих случаях речь шла о российских беспилотниках, которые атаковали Украину и отклонялись от курса.

«Кроме того, есть то, что я бы назвал более тревожными гибридными действиями, как мы видели в Лейпциге, как мы видели в Польше», — сказал Витакер, выступая в кулуарах бизнес-конференции в Италии.

По его словам, страны НАТО должны быть готовы к таким угрозам и сохранять бдительность. Они также должны посылать четкий сигнал в ответ на подобные вызовы.

«Если мы сможем определить, кто это делает, — что и сделала Германия, — мы обязательно решительно заявим, что это неприемлемо, и мы не будем этого терпеть», — сказал Витакер.

Посол США также предупредил о возможных атаках на критическую инфраструктуру. Среди потенциальных целей он отдельно назвал энергетические объекты. Национальные органы власти, по его словам, должны контролировать такие объекты и внимательно следить за возможными угрозами.

Основная ответственность за реагирование на подобные инциденты лежит на отдельных государствах НАТО. В то же время США готовы поддерживать союзников в противодействии гибридным атакам, заявил Витакер.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров