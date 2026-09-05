Названы пять фраз, после которых белорусы могут лишиться денег 3 5.09.2026, 20:55

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Один из классических вариантов – просьба «одолжи до зарплаты».

Сообщение от друга с просьбой одолжить денег может написать уже не друг. В УВД Витебского облисполкома предупредили о сценариях, которые используют мошенники после взлома чужих аккаунтов. Если повестись и выполнить их, можно лишиться собственных средств.

Один из классических вариантов – просьба «одолжи до зарплаты». В УВД объяснили, что аферисты рассчитывают не только на желание помочь. В ход идут любопытство, тревога и просьбы, которые выглядят вполне безобидно. Вот ещё четыре фразы, которые в милиции посоветовали воспринимать с подозрением:

«Проголосуй!»

Например: «Племянница участвует в конкурсе, не хватает пары голосов до победы, перейди по ссылке». После перехода по ней злоумышленники могут получить доступ уже к аккаунту получателя сообщения.

«Помоги восстановить доступ»

Собеседник просит переслать код из SMS. На самом деле этот код может использоваться для входа в личный кабинет.

«Не могу зайти в iCloud»

Человека убеждают, что нужно срочно спасти важные документы, и предлагают перейти по ссылке или воспользоваться сторонним сервисом.

«Это ты на фото?»

Расчёт идёт на любопытство. Ссылка в таком сообщении может вести к краже данных или установке вредоносной программы.

В УВД предупредили: конкретные сценарии постоянно меняются, но задача мошенников остаётся прежней – заставить человека открыть ссылку, сообщить код из SMS или скачать подозрительный файл.

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