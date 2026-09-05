«Это уже народный мем»11
- 5.09.2026, 21:07
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Минчане спорят из-за новой схемы движения на загруженном перекрестке.
Перекресток улиц Притыцкого и Лобанка (возле ТЦ Green City) в столице можно назвать самым загруженным в Каменной горке. С сентября тут произошли важные изменения. Теперь с Лобанка на улицу Притыцкого нельзя повернуть налево в сторону МКАД. Исключение — только для общественного транспорта. Вот только не все автолюбители даже спустя (почти) неделю в курсе о нововведениях, пишет onliner.by.
Многие водители продолжают по привычке поворачивать налево с Лобанка. Пользователи соцсетей публикуют в Threads и TikTok, как сразу после запрещенного ныне маневра автолюбители тут же попадают на профилактическую беседу (а может, и на штраф) к инспекторам ГАИ.
«Это уже народный мем. Шел седьмой день, на запрещенном повороте с Лобанка на Притыцкого все стабильно. Я насчитал шесть знаков, показывающих движение только прямо, плюс яркая красная разметка кирпича. Я предлагаю повесить желтый яркий дорожный знак с надписью „Изменена схема дорожного движения“», — пишет пользователь Threads и публикует фотографии инспекторов ГАИ, которые караулят нарушителей.
Некоторые пользователи соцсетей критикуют такое решение по изменению организации движения на перекрестке. Кто-то даже предлагает писать коллективное обращение в ГАИ. В Госавтоинспекции же объясняют нововведения «безопасностью и пропускной способностью».