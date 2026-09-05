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Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером

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  • 5.09.2026, 20:44
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Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Сообщалось, что они привезли в Кремль предложение о прекращении войны.

В Кремле начались переговоры Путина со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На встрече также присутствуют спецпредставитель диктатора Кирилл Дмитриев и помощник Путина Юрий Ушаков.

Дональд Трамп накануне заявлял, что Уиткофф и Кушнер везут в Москву и Киев, куда отправятся 6 сентября, предложение о прекращении войны. «У нас есть идея, как добиться мира. Мы направили их туда, чтобы выяснить, удастся ли чего-то добиться, и вполне возможно, что у нас всё получится», — сказал Трамп, не приведя других подробностей.

Спецпосланники Дональда Трампа направляются в Москву и Киев в рамках очередной попытки Белого дома положить конец войне России против соседней страны; их визит происходит вскоре после того, как российские войска нанесли удар по штаб-квартире украинских спецслужб в Киеве. Кроме того, сообщалось о новых атаках в ночь на субботу как со стороны армии РФ, так и со стороны ВСУ.

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