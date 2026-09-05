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США ударили по трем иранским нефтяным танкерам

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  • 5.09.2026, 20:25
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США ударили по трем иранским нефтяным танкерам
Иллюстрационное фото

В ответ на запуски баллистических ракет.

Американские военные нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. Операция стала ответом на запуск баллистических ракет по кораблям ВМС США.

Об этом в субботу, 5 сентября, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Сообщается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал баллистическими ракетами два американских военных корабля. В командовании заявили, что авианосец и ракетный эсминец смогли избежать ударов, а среди американских военнослужащих пострадавших нет.

В ответ американские силы нанесли удары по нефтяным танкерам у острова Харг, вблизи города Джаск и в Оманском заливе. По словам американских военных, два судна были выведены из строя, а еще одно — уничтожено.

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил, что Вашингтон готов защищать свои силы и в случае необходимости наносить удары по нефтяному флоту Ирана.

«Мы без колебаний будем защищать американские силы, а при необходимости уничтожим ограниченный и незащищенный нефтяной флот Ирана», — заявил Купер.

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