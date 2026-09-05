Лукашенко закроют небо 8 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

5.09.2026, 20:21

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А оно вообще того стоило?

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, которое вызвало бурю возмущения в России. Владимир Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, также как оно было закрыто четыре с половиной года назад над Украиной.

Осторожно, небо закрывается

«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Гражданской авиации среди дронов не место», - сказал Зеленский

Владимир Путин назвал угрозу закрыть небо над Россией заявкой на государственный терроризм. В российских соцсетях начались стенания из-за угрозы бархатному сезону в Турции. Росавиация всех успокоила, сказав, что заявление Зеленского не имеет юридической силы. Но на всякий случай обвинила Зеленского в нарушении международной конвенции о гражданской авиации. Как только начинает пахнуть жареным, в России всегда вспоминают про международные конвенции. Ну а Дмитрий Медведев и российские военкоры призвали ответить ударами по центрам принятия решений.

При этом в том, что Украина способна закрыть небо по крайней мере над европейской частью России, никто особо не усомнился. Потому что для того, чтобы его закрыть, не нужно бомбить аэропорты. Достаточно, чтобы рядом с этими аэропортами время от времени летали боевые украинские дроны.

«Небо над Россией сейчас для дронов. Не для гражданской авиации», - сказал Зеленский.

Так что технических ограничений нет. Но в отличие от Путина и российских генералов у президента Зеленского есть некоторые моральные ограничения. Ему надо закрыть небо так, чтобы ни один гражданский самолет не пострадал. И только из-за этих моральных ограничений самолеты в России все еще продолжают летать. Потому что план парализовать работу российских аэропортов появился еще три месяца назад. И только сейчас Украина может приступить к его осуществлению.

Не хочу и не лечу

Если вот эта угроза аэропортам станет регулярной, то иностранные авиакомпании сами в конце концов откажутся от полетов в Россию. Останется, конечно, Аэрофлот. Потому что российскому Аэрофлоту из российского неба деваться некуда.

Как, собственно говоря, некуда деваться и Белавиа. Север, Юг и Запад закрылись для белорусских самолетов еще в 2021 году, когда Лукашенко решил поиграть в пиратов и взял на абордаж самолет с блогером Романом Протасевичем.

С тех пор Россия оставалась единственным доступным воздушным маршрутом. Ежегодно в Россию или через Россию летает 1,5-2 миллиона белорусов. От 300 до 500 тысяч используют Россию в качестве транзитной страны.

Не сказать, чтобы это был комфортный маршрут. Задержки рейсов и необходимость делать гигантский крюк из-за налета дронов на таких маршрутах стали обычным делом. Буквально неделю назад самолету из Минска в Кутаиси пришлось лететь через Казахстан с дозаправкой. Вместо 4 часов полет длился восемь. Но, если Украина выполнит свою угрозу, то даже о таких полетах останется только вспоминать с ностальгией.

А самое обидное, что для Белавиа жизнь только-только начала налаживаться. Американцы отменили ограничения, пассажиропоток впервые начал расти по сравнению с досанкционными временами. Компания открыла или восстановила 15 новых рейсов и обслуживает 18 рейсов в разные города России.

То есть про рейсы в Россию точно можно будет забыть. В принципе останется возможность транзитных полетов. Потому что самолеты все-таки летают гораздо выше дронов. Поэтому, если не залетать в российские аэропорты, то прямой угрозы вроде как нет.

ПВО впридачу

Но кроме украинских дронов остается еще российская ПВО. Я на минуточку напомню, что азербайджанский самолет над Грозным в 2024 году сбила российская ракета. При этом секретарь совета безопасности Чечни получил государственную награду за успешное отражение вражеской атаки. Российские власти долго отрицали свою вину, но в конце концов вынуждены были ее признать. И Путин даже сделал вид, что он извиняется.

Так что летать через страну, в которую пришла полноценная война, - в принципе не очень здоровая идея. Хотя я боюсь, что белорусские власти это не остановит. Потребовалось попадание беспилотника в пассажирский автобус, чтобы белорусский МИД разразился рекомендациями о том, что по прифронтовой полосе ездить не надо. Что характерно, все равно продолжают ездить. Белорусские турагентства как рекламировали туры в Крым, так и продолжают их рекламировать.

Так что пятилетней давности операция Лукашенко по принуждению Европы к миру уже дорого обошлась Беларуси. И может обойтись еще дороже. И вот хочется спросить: а оно вообще того стоило? Обменять целое небо на одного блогера.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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