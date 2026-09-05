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В Смолевичах россиянин ударил на детской площадке школьника

29
  • 5.09.2026, 13:04
  • 22,232
В Смолевичах россиянин ударил на детской площадке школьника

Подозреваемый задержан.

Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении гражданина России, который ударил 11-летнего ребенка в Смолевичах. Видео инцидента, который произошел вечером 2 сентября на детской площадке возле дома № 3 на улице Г. Тихова, опубликовал телеграм-канал «Мінская праўда».

Мужчина подбежал к группе школьников, а затем дернул одного из них за руку. Ребенок упал на землю. После этого мужчина помог ему подняться, ударил шестиклассника по голове и ушел.

Личность нападавшего установили. Им оказался россиянин, который временно находится в нашей стране. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый задержан.

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