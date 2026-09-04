закрыть
5 сентября 2026, суббота, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил, что Путин не будет нападать на НАТО

28
  • 4.09.2026, 23:25
  • 4,400
Трамп заявил, что Путин не будет нападать на НАТО
Фото: Getty Images

Президент США сказал, что «хорошо знает» российского диктатора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен атаковать территорию стран НАТО.

Об этом он заявил в пятницу, 4 сентября, во время брифинга в Овальном кабинете, сообщает Clash Report.

«Я общаюсь с Путиным, я его очень хорошо знаю. У Путина нет намерений атаковать территорию НАТО», — сказал Трамп.

Также он в очередной раз повторил тезис о том, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля существует «серьезная ненависть».

«Там существует проблема личностей. Зеленский и Путин — они действительно ненавидят друг друга. Вы знаете, что такое ненависть? У них серьезная ненависть. Эта ненависть им мешает», — сказал глава Белого дома.

27 августа Трамп заявил, что его не беспокоит возможность нападения России на страны НАТО.

«Я не обеспокоен… совсем. Никакой проблемы нет», — сказал Трамп, когда его спросили о возможной российской провокации против стран НАТО.

Написать комментарий 28

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров