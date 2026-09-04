Трамп заявил, что Путин не будет нападать на НАТО

Трамп заявил, что Путин не будет нападать на НАТО28
- 4.09.2026, 23:25
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Президент США сказал, что «хорошо знает» российского диктатора.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен атаковать территорию стран НАТО.
Об этом он заявил в пятницу, 4 сентября, во время брифинга в Овальном кабинете, сообщает Clash Report.
«Я общаюсь с Путиным, я его очень хорошо знаю. У Путина нет намерений атаковать территорию НАТО», — сказал Трамп.
Также он в очередной раз повторил тезис о том, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля существует «серьезная ненависть».
«Там существует проблема личностей. Зеленский и Путин — они действительно ненавидят друг друга. Вы знаете, что такое ненависть? У них серьезная ненависть. Эта ненависть им мешает», — сказал глава Белого дома.
27 августа Трамп заявил, что его не беспокоит возможность нападения России на страны НАТО.
«Я не обеспокоен… совсем. Никакой проблемы нет», — сказал Трамп, когда его спросили о возможной российской провокации против стран НАТО.