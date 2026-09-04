«Возможна масштабная операция по дезинформации» 2 4.09.2026, 21:48

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Ядерный могильник в Беларуси уже строится?

Гомельское издание «Флагшток» предупреждает, что строительство могильника ядерных отходов в Беларуси уже могло начаться, а власти готовят масштабную дезинформацию населения.

Ранее издание писал, что на одной из предполагаемых площадок под могильник – Мстиславской – уже давно ведутся работы.

Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами (БелРАО), которая занимается выбором площадки для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов, попыталась оспорить ту публикацию. В организации заявили, что работы, которые велись под Мстиславлем, были «исследованиями, проводившимися в рамках изучения территории как потенциальной площадки» для отходов, и заверили, что они были завершены еще в мае 2026 года, а на данный момент никакие работы там не ведутся».

«Флагшток» в ответ проанализировал космические снимки с 29 сентября 2025 года по сентябрь 2026-го. На них видно, что первые работы на площадке были зафиксированы еще в сентябре 2025 года. Затем масштабные действия спутники зафиксировали в марте 2026 года – тогда начались работы на многочисленных суффозионных провалах. Вероятно, строители засыпали их и выравнивали уровень почвы, отмечало гомельское издание.

Определить точный периметр и время начала работ помог снежный покров: свежий снег, превращавшийся в темную слякоть, отчетливо контрастировал на спутниковых снимках. На снегу были видны следы движения тяжелой техники.

В то же время началась засыпка канавы безымянного ручья в зоне предполагаемого строительства могильника.

Позже основные работы продолжились в северной части рассматриваемой территории – в двух километрах от места вероятного строительства могильника.

Следы нарушения травяного покрова увеличивались до конца августа 2026 года, в то время как БелРАО заявила, что все работы закончились в мае.

«Данная анимация (сделанная на основе спутниковых снимков. – Прим. ред.) опровергает заявление организации и указывает на возможную масштабную операцию по дезинформации граждан Беларуси», – отмечает «Флагшток».

Сейчас государственные органы настаивают на том, что со спутника видны мелиоративные работы. Однако они не объясняют, почему эти работы стали проводиться именно в районе возможного строительства могильника, обращают внимание журналисты.

«Еще одним доводом в пользу неслучайного совпадения является и то, что Флагштоку не удалось найти проведения аналогичных мелиоративных работ в других частях Мстиславского района в рассматриваемый период. В тоже время отметим, что сейчас нет аргументированного объяснения масштабных работ севернее площадки предполагаемого места строительства ПЗРО», – отмечает издание.

Ответ на вопрос о характере работ могли бы дать детальные космические снимки в высоком разрешении или съемка с поверхности земли, однако такие материалы журналистам пока недоступны.

По словам властей, в Беларуси идет выбор места для строительства могильника для постоянного хранения радиоактивных отходов. Выбирают между Хойникским районом в Гомельской области (район деревни Новоселки), Мстиславским в Могилевской и Островецким – рядом с БелАЭС – в Гродненской области.

Планируется, что в хранилище будут размещены низко- и среднеактивные отходы – фильтры, материалы, оборудование, – а также часть продуктов переработки отработанного ядерного топлива. Само топливо намерены вывозить в Россию, но после переработки часть материалов может возвращаться в Беларусь.

Все три площадки для размещения могильника пока рассматриваются как возможные. Окончательный выбор должны сделать после общественных обсуждений, государственной экологической экспертизы и решения правительства.

Будущий объект предназначен не только для отходов Белорусской АЭС. По проекту, он должен стать национальным пунктом, куда будут поступать практически все радиоактивные отходы, образующиеся в Беларуси.

Радиационный химик, эксперт по химическому, биологическому, радиологическому и ядерному оружию (CBRN), исследователь глобальных рисков Сергей Бесараб, как пишет «Белсат», критически оценивает предлагаемый проект могильника:

«Безусловно, выбран самый дешевый проект. И, как мы сейчас видим по документу оценки воздействия на окружающую среду, он еще и довольно слабо проработан. Самые ключевые моменты не учитываются. Все сделано для отвязки, лишь бы перебросить ответственность за выбор площадки на депутатов. Ученые просто, как говорят, умыли руки», – считает Бесараб.

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