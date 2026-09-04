Польский таксист в Варшаве спел пассажирам на украинском языке и покорил Сеть 2 4.09.2026, 21:44

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Видеофакт.

История о доброжелательном польском таксисте из Варшавы покорила пользователей социальных сетей. Водитель по имени Мишель Орос, узнав, что везёт пассажиров из Украины, выразил им искреннюю поддержку и спел несколько песен на украинском языке.

Видеоролик с участием водителя выложил в Threads стилист Илья Тимченко. Он назвал Мишеля «самым приятным таксистом в мире» и признался, что за всё время жизни в польской столице ещё не встречал подобного приёма.

По словам пассажира, водитель выразил глубокое сочувствие украинцам, вынужденным жить в эмиграции, и сожаление из-за трудностей, с которыми им иногда приходится сталкиваться за границей. Отзывчивость поляка и его исполнение украинских песен превратили обычную поездку в душевную беседу.

После публикации поста в комментариях стали появляться отзывы и от других пассажиров. В частности, кондитер Анна и ещё несколько украинцев, живущих в Польше, поделились своими видео с Мишелем и подтвердили, что поездки с этим водителем всегда заряжают позитивом. За короткое время история получило широкую огласку и собрала множество тёплых откликов в соцсетях.

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