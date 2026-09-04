На аукционе за $4 миллиона продают картину Шагала 3 4.09.2026, 21:07

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За восемь лет ее цена выросла вдвое.

Аукционные дома Christie’s и Sotheby’s анонсировали первые осенние торги современным искусством. Традиционно среди лотов есть несколько работ художника из Витебска Марка Шагала. Самую дорогую из них попытаются продать за более чем $4 млн. При этом почти за восемь лет ее стоимость выросла в два раза, пишет office life.

Речь идет про картину «Крестьяне». Марк Шагал написал ее в 1971 году. В это время художник жил на юго-востоке Франции в коммуне Сен-Поль-де-Ванс вместе со своей второй женой Валентиной Бродской.

Фото: Sotheby's

На картине Шагал изобразил традиционные для своего творчества образы. В центре композиции — двое влюбленных. В отличие от других его работ, на этой они не обнимаются: мужчина смотрит не на свою возлюбленную, а на крыши города. Возможно, так уже не молодой художник хотел показать, что скучает по своему дому из детства.

Эту картину попробуют продать 28 сентября во время вечернего аукциона современного и актуального искусства на площадке аукционного дома Sotheby’s в Гонконге. По позитивной оценке, эстимейт работы превышает $4 млн.

Нынешний владелец приобрел картину в ноябре 2018 года на площадке аукционного дома Christie’s. Она досталась ему за $1,93 млн. При этом тогда ее продали на $560 тыс. дешевле позитивной оценки в $2,5 млн.

В левом нижнем углу картины стоит подпись художника. Также подлинность работы подтвердил Комитет Шагала.

Еще одну работу Марка Шагала будут продавать на следующий день, 29 сентября, на торгах современным искусством от Sotheby’s также в Гонконге. Позитивная оценка своеобразного натюрморта 1950 года составляет $570 тыс.

Третью работу Шагала также продадут в Гонконге. На этот раз 30 сентября во время торгов искусством XX века на местной площадке аукционного дома Christie’s. Позитивная оценка картины художника на цирковую тематику — $700 тыс.

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