Глава Офиса президента Украины дал прогноз, когда прекратится огонь

Глава Офиса президента Украины дал прогноз, когда прекратится огонь1
- 4.09.2026, 20:53
- 4,276
Переговоры могут возобновиться в ближайшее время.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов ожидает возобновления переговоров с Россией до конца сентября, однако не прогнозирует скорого прекращения огня. По его оценке, условия для прекращения боевых действий могут сложиться только весной 2027 года.
Об этом Буданов рассказал в интервью американской газете The New York Times. Он отметил, что переговорный процесс может возобновиться после сентябрьских парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре. По словам главы ОП, толчком к новому раунду переговоров может стать визит в Киев представителей администрации президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
В то же время Буданов подчеркнул, что возобновление переговоров не будет означать автоматического прекращения боевых действий. Он считает, что соответствующие условия вряд ли сложатся раньше весны 2027 года.
Буданов также подчеркнул, что из-за войны Украина и Россия не могут доверять друг другу. В то же время, по его словам, это не должно становиться препятствием для продолжения дипломатического процесса.
«Конечно, мы не можем доверять друг другу, потому что находимся в состоянии войны. Это логично и понятно. В то же время обе стороны понимают, что им нужно искать решение», — сказал Буданов.
Он отметил, что контакты между сторонами должны сохраняться даже во время боевых действий. В качестве примера глава ОП привел обмены военнопленными, в рамках которых Украина и Россия продолжали взаимодействовать на протяжении войны.
«Переговоры рано или поздно к чему-то приведут. Нельзя воевать всю жизнь», — резюмировал Буданов.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о возможной активизации мирного процесса.