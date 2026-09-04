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Глава Офиса президента Украины дал прогноз, когда прекратится огонь

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  • 4.09.2026, 20:53
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Глава Офиса президента Украины дал прогноз, когда прекратится огонь
КИРИЛЛ БУДАНОВ
ФОТО: ТСН

Переговоры могут возобновиться в ближайшее время.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов ожидает возобновления переговоров с Россией до конца сентября, однако не прогнозирует скорого прекращения огня. По его оценке, условия для прекращения боевых действий могут сложиться только весной 2027 года.

Об этом Буданов рассказал в интервью американской газете The New York Times. Он отметил, что переговорный процесс может возобновиться после сентябрьских парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре. По словам главы ОП, толчком к новому раунду переговоров может стать визит в Киев представителей администрации президента США Дональда ТрампаСтива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В то же время Буданов подчеркнул, что возобновление переговоров не будет означать автоматического прекращения боевых действий. Он считает, что соответствующие условия вряд ли сложатся раньше весны 2027 года.

Буданов также подчеркнул, что из-за войны Украина и Россия не могут доверять друг другу. В то же время, по его словам, это не должно становиться препятствием для продолжения дипломатического процесса.

«Конечно, мы не можем доверять друг другу, потому что находимся в состоянии войны. Это логично и понятно. В то же время обе стороны понимают, что им нужно искать решение», — сказал Буданов.

Он отметил, что контакты между сторонами должны сохраняться даже во время боевых действий. В качестве примера глава ОП привел обмены военнопленными, в рамках которых Украина и Россия продолжали взаимодействовать на протяжении войны.

«Переговоры рано или поздно к чему-то приведут. Нельзя воевать всю жизнь», — резюмировал Буданов.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о возможной активизации мирного процесса.

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