«Пойдут штурмовать Кремль с вилами»7
- 4.09.2026, 19:53
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Киев нанес мощный удар по образу жизни российской элиты.
Журналист Иван Яковина считает, что Украина начала вводить в действие план по закрытию неба над территорией России. Об этом аналитик написал в своем Telegram-канале, комментируя атаку беспилотников на аэропорт Сочи.
«Украина начала вводить в действие план закрытия неба над Россией. Первым под удар попал аэропорт Адлер около Сочи – там уничтожено топливное хранилище. Невозможность быстро и безопасно добраться из Москвы в Сочи – это мощный удар по образу жизни российской элиты и среднего класса», – написал журналист.
При этом обозреватель уверен, что настоящие проблемы настигнут Кремль, когда под удар попадут рейсы в Дубай, которыми активно пользуются «олигархи, темщики, эскортницы и криптожулики».
По мнению журналиста, в таком случае вышеперечисленные категории «с вилами, факелами и оглоблями наперевес сами пойдут штурмовать Кремль».