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Зеленский на фоне горящего Кремля пообещал РФ ответ

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  • 4.09.2026, 18:47
  • 9,754
Зеленский на фоне горящего Кремля пообещал РФ ответ

География ударов ВСУ определена.

Президент Украины Владимир Зеленский принял с докладом руководителя СБУ Александра Поклада, в чей кабинет в Киеве сегодня влетел российский дрон.

«Географию ответа определили. Время будет выбрано так, чтобы был результат», — написал Зеленский по итогам встречи, во время которой обсужладись действия в ответ на удары оккупантов.

Пресс-служба украинского президента опубликовала фото, на котором Зеленский и Поклад обсуждают план возмездия на фоне картины пылающего Кремля.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что нанесенный Россией удар по штаб-квартире СБУ в Киеве представляет собой серьезную эскалацию, требующую решительного ответа.

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