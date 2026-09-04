Витебского футболиста называют двойником Шагала 4 4.09.2026, 18:33

2,162

Фото: vitbichi.by

Интересно, что сходство проявилось не только в чертах лица.

Голкипер футбольного клуба «Витебск» Иван Новичков неожиданно стал объектом внимания не только футбольных болельщиков. Во время фотосессии новой формы команды горожане заметили его удивительное сходство со всемирно известным художником родом из Витебска Марком Шагалом, пишет издание «Витьбичи».

После появления фотографий футболиста в социальных сетях комментаторы начали сравнивать его с художником. Некоторые даже шутили, что Новичков может быть далеким родственником Шагала или что в него «переселилась душа» знаменитого земляка.

Фото: vitbichi.by

Интересно, что сходство проявилось не только в чертах лица. У Ивана Новичкова такой же рост, который, по воспоминаниям современников, был у молодого Марка Шагала.

Чтобы проверить, насколько сильно сходство, футболиста пригласили в Витебский художественный музей, где сейчас экспонируется знаменитая картина Шагала «Над городом». Реакция посетителей оказалась очень яркой: многие не могли поверить своим глазам, а некоторые предлагали сделать Новичкова живым символом Витебска и даже снять его в роли Шагала в кино.

Фото: vitbichi.by

Несмотря на внешнее сходство, родство между футболистом и художником, правда, не подтвердилось. Иван рассказал, что родом из самой обычной семьи. Футболом он начал заниматься благодаря отцу: сначала играл нападающим, а после того, как сильно вырос, перешел на позицию вратаря.

Фото: vitbichi.by

Новичков начинал карьеру в Витебске, затем выступал на правах аренды за гомельский «Локомотив» и «Сморгонь», а сейчас снова играет за родной клуб.

Сам футболист сначала не поверил в свое сходство с Шагалом, но со временем все чаще стал слышать это от окружающих. После посещения музея он признался, что раньше мало интересовался живописью, но теперь хочет больше узнать о творчестве знаменитого земляка. Свое сходство с художником Иван оценил на 7 баллов из 10.

Фото: vitbichi.by

Фото: vitbichi.by

Фото: vitbichi.by

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com