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На границе пассажиры смогут бесплатно пересесть в автобус ближе к шлагбауму

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  • 4.09.2026, 17:45
  • 1,408
На границе пассажиры смогут бесплатно пересесть в автобус ближе к шлагбауму
Фото: Минсктранс

Возможность доступна только пассажирам «Минсктранса».

Пассажиры международных рейсов «Минсктранса» теперь могут бесплатно пересесть в другой автобус предприятия уже в зоне ожидания перед пунктом пропуска. Это позволяет занять место в автобусе, который находится ближе к шлагбауму и раньше пройдет границу, пишет издание «Наш портал».

Воспользоваться такой возможностью могут только те пассажиры, которые изначально ехали международным рейсом «Минсктранса». Кроме того, в автобусе, который находится впереди в очереди, должны быть свободные места.

Пересадка происходит непосредственно в зоне ожидания перед въездом на территорию пункта пропуска и не требует дополнительной оплаты. Если свободных мест в автобусе впереди нет, пересесть в него не получится.

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