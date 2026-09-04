Кремль пытается сорвать визит Уиткоффа и Кушнера в Киев

Кремль пытается сорвать визит Уиткоффа и Кушнера в Киев7
- 4.09.2026, 17:41
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Москва отказывается гарантировать прекращение ударов по украинской столице.
Кремль пытается сорвать визит представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, отказываясь дать гарантии прекращения ударов по украинской столице во время поездки американских спецспосланников.
Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на проинформированный источник.
По словам собеседника, администрация Дональда Трампа обратилась к Москве с просьбой не атаковать Киев во время визита Уиткоффа и Кушнера, но российская сторона на данный момент не взяла на себя никаких обязательств по этому поводу.
Кроме того, издание приводит слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, сказанные в комментарии журналистам, о том, что Белый дом также просил Киев не атаковать Москву во время поездки Уиткоффа и Кушнера в российскую столицу.
Что касается российских атак на Киев, то Песков не ответил, согласилась ли страна-агрессор выполнить американскую просьбу.
Поездка Уиткоффа и Кушнера могла бы стать их первым визитом в Украину. Ранее они несколько раз приезжали в Москву в рамках процесса, направленного на прекращение российской войны против Украины.
Напомним, Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву 5 сентября, а Киев — 6 сентября.