Ученые назвали простой способ поддержать здоровье сердца 1 4.09.2026, 16:55

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Дополнительные минуты отдыха могут оказаться полезными.

Довольно скромные изменения во сне, физической активности и питании все же могут иметь значимый эффект для здоровья сердца. Дополнительные 11 минут сна могут снизить риск сердечных приступов и инсультов на 10 процентов.

Но этот заголовок вводит в заблуждение, пишет BBC Science Focus. Недавнее исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, изучало эффект от сочетания большего количества сна, большей физической активности и лучшего питания.

Чтобы получить те самые 10 процентов снижения риска только за счёт сна, исследование показало, что на самом деле понадобилось бы около получаса дополнительного сна каждую ночь. Более того, эти 10 процентов не означают, что ваши личные шансы на сердечный приступ снижаются на 10 процентов.

В исследовании приняли участие 53 000 человек, за которыми наблюдали в течение восьми лет, и за это время было зафиксировано чуть более 2000 сердечно-сосудистых «событий». Это 3,8 процента от числа участников исследования.

Если бы все они получили дополнительный сон, чтобы добиться этого 10-процентного снижения, данный показатель упал бы всего до 3,4 процента от числа участников исследования.

Тем не менее общий посыл остаётся верным: хороший ночной сон – важный фактор для здоровья сердца. Одна из причин этого в том, что ваше артериальное давление в норме снижается ночью из-за более низкого уровня кортизола.

Недостаток сна не даёт давлению снизиться настолько, насколько нужно. Это увеличивает нагрузку на сосуды, что, в свою очередь, ведёт к затвердению артерий (атеросклерозу). Пробуждение до того, как тело готово, также вызывает утренний всплеск гормонов стресса, воздействующих на нервную систему.

Исследование, проведённое в США в 2014 году, обнаружило, что число сердечных приступов возрастает на 25 процентов в понедельник утром после перевода часов вперёд, когда мы теряем час сна. Нажатие кнопки «отложить будильник» не обязательно спасёт вам жизнь, но со временем может её продлить.

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