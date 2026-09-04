В Бресте появилась необычная «теплая лавочка» 3 4.09.2026, 16:24

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Фото: onliner.by

Но горожане увидели в ней скорее надгробие.

В одном из парков Бреста заметили странную лавочку. Она собрана из двух гранитных плит, по бокам — емкости, похожие то ли на урны, то ли на подставки для цветов. Внешний вид конструкции мгновенно навевает кладбищенские ассоциации, при этом на спинке красуется душевная, вызывающая легкий диссонанс подпись: «Теплая лавочка».

Горожане и пользователи соцсетей тут же начали упражняться в черном остроумии. «Надгробие», «Мини-крематорий, конечно, тепленько», «Когда остыл и по-другому уже не согреть», «С видом скорби», «Оградка где?» — примерно такие комментарии появились в Threads.

Некоторые просто оказались шокированными видом лавочки и начали требовать ее убрать.

На лавочке написано, что ее установила компания «Каменный двор». Фирма действительно занимается ритуальными услугами — изготовлением памятников и гранитных оград. Это частично объясняет дизайн подаренного городу объекта, но все же вызывает вопрос, должна ли презентация продукции быть настолько буквальной.

«Показалось, что будет уютно и комфортно»

Фото: onliner.by

Журналист Onlíner позвонил в офис компании. Там нам рассказали, что лавочка — результат коллаборации с фирмой, занимающейся полами с подогревом. Поэтому она теплая в буквальном смысле: планируется, что и сиденье, и спинка в любую пору года будут удерживать температуру +25 градусов.

— Поэтому у нее такая форма. Нужна теплопроводность. Голый бетон — некрасиво, положили гранит, — пояснил директор Сергей Алексеевич. — Лавочка еще не закончена, справа и слева в клумбочках будут вечнозеленые растения. Их должны наши партнеры поставить в понедельник или вторник. Но после того, как появился интерес к лавочке в интернете, позвонил, попросил сделать уже сегодня.

Мы просто не ожидали такого отклика. Свою часть работы сделали, но партнеры еще день-два [взяли на доработку]... Уже сегодня включат подогрев, будет и спинка тепленькая, и сиденье. Ну, чтобы если вдруг стало прохладненько, люди сели и погрелись.

— При установке вы не задумывались о том, что лавочка напоминает надгробие?

— Идея вообще взята из интернета. Дизайнер наших партнеров нашел. Показалось, что будет очень уютно и комфортно, вот и сделали.

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