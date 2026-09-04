Range Rover представил свой первый электрический внедорожник 4.09.2026, 15:52

Новинка проезжает более 500 километров без подзарядки.

Компания Land Rover официально представила Range Rover Electric – первую полностью электрическую версию флагманского внедорожника. Об этом британский производитель сообщил на своем сайте.

Визуально электромобиль Range Rover Electric сохраняет привычный дизайн своих бензиновых и гибридных собратьев. В то же время для улучшения аэродинамических характеристик инженеры внесли ряд точечных изменений. В частности, была переработана конструкция решетки радиатора, дизайн колесных дисков и форма нижней части кузова. Все это помогло увеличить запас хода электромобиля.

Фото: Land Rover

Модель получила два электродвигателя общей мощностью около 550 к.с. и полный привод. С места до 100 километров в час автомобиль разгоняется за 4,5 секунды. Тяговая батарея емкостью 118,5 кВт·ч обеспечивает запас хода около 535 км. На зарядной станции мощностью 350 кВт аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% за 22 минуты, а за 10 минут обеспечить пробег до 220 км.

Для новой модели разработали специальную систему управления тягой, которая способна реагировать на пробуксовку всего за 50 миллисекунд – причем на любом типе поверхности. По данным производителя, это в 100 раз быстрее, чем аналогичные системы в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. При этом Range Rover не утратил возможностей внедорожника. Новая модель способна преодолевать подъемы с уклоном до 45 градусов и броды глубиной до 900 миллиметров.

Range Rover Electric уже доступен для заказа, его цена в Великобритании составляет от 154 070 фунтов стерлингов (примерно 207 945 долларов).

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