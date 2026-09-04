«Буду за пани молиться» 4.09.2026, 15:29

Иллюстративное фото: Getty Images

Белоруска стала волонтером для пожилой польки — и сдала экзамен по польскому на B2

Анастасии 38 лет. А пани Божене — 81. До ноября прошлого года они были незнакомы, а уже на Рождество вместе пекли пряники. Все началось с того, что белоруска решила стать волонтером для пожилой польки. Она рассказала MOST, зачем ей это и как общение с одной польской пани позволило достичь трех поставленных целей.

В Беларуси Анастасия вела частную юридическую практику. Уехала в Польшу в 2023 году — во многом потому, что там уже оказалось большинство ее друзей.

— Я не знала польского вообще и не знала, чем буду заниматься, потому что путь юриста в Польше немножко другой. Я не хотела себя связывать с польской юриспруденцией, — рассказывает Анастасия.

В Варшаве она начала учить польский, окончила курсы техника ветеринарии. Параллельно хотелось вернуться к волонтерству. В Беларуси у Анастасии была своя зоозащитная организация, она много работала с животными и защитой их прав. Но говорит, успела выгореть, так что в Польше эту сферу не рассматривала.

Три причины стать волонтером

Однажды в Instagram Анастасии попалась реклама волонтерской программы. Она перешла на сайт, где можно было выбрать направление, район проживания и посмотреть доступные варианты — от экологических инициатив до помощи пожилым людям. Сайт работает как агрегатор, а заявку будущий волонтер отправляет в местный центр социальной помощи, который непосредственно организует волонтерство.

— Я никогда не работала с пожилыми людьми, это вообще не было сферой моих интересов. Но тут как будто все сошлось, и я решила попробовать, — признается белоруска.

Вскоре Анастасии прислали анкету, подробнее рассказали о возможностях и пригласили на собеседование. Оно длилось недолго — минут десять. Белоруска показала документы, рассказала о себе.

В анкете нужно было объяснить свою мотивацию. У Анастасии таких причин набралось три.

— Первая цель — это польский язык. Я понимала, что это супервозможность говорить с носителем и изучать польскую культуру. Потом — у меня нет бабушек, к сожалению, они все уже не живут, поэтому общение с пожилым человеком — это тоже для меня важно. Ну и третья причина — мне хотелось внести свой вклад в общество, где я живу. Польша меня приняла, я здесь живу, и мне хотелось быть полезной этой стране, — перечисляет Анастасия.

На собеседовании также спросили, кого она хотела бы видеть своим подопечным — мужчину или женщину.

— Я сказала, что мне все равно, но было бы здорово, если бы у человека было животное. Правда, у моей подопечной в итоге животных нет, — рассказывает Анастасия и добавляет, что, по ее ощущениям, эти детали не сыграли особой роли: важнее было, чтобы люди друг другу просто понравились.

Через две недели куратор Анастасии позвонила и сказала, что для нее нашлась пара — пани Божена.

«Есть четкая грань между волонтерством и социальным работником»

Первая встреча прошла у Божены дома вместе с куратором — они подписали соглашение о волонтерстве и еще раз оговорили основные правила: волонтерство добровольное, оно не оплачивается, волонтер не обязана выполнять работу по дому, поднимать тяжести и прочее.

— По сути, этот проект направлен на преодоление одиночества. Как я поняла, это часть государственной политики — борьба с одиночеством пожилых людей в Польше, — говорит Анастасия.

Она подчеркивает, что в Польше проведена четкая грань между волонтером и социальным работником.

— Социальный работник выполняет какую-то работу по дому, а волонтер — это скорее друг, вот как раньше был друг по переписке.

С Боженой они договорились встречаться раз в неделю, а дальше уже по потребностям.

— Я прихожу к ней каждую неделю примерно на полтора часа. Божена рассказывает много историй из прошлого — это прямо то, чего мне так не хватало. Причем делает это она так художественно: по ролям, можно сказать, никогда не знаешь, куда завернет сюжет. Например, про то, как в детстве носила платье с подшитыми рукавами и подолом, которое «росло» вместе с ней несколько лет, потому что родители экономили для строительства дома под Варшавой. Она родилась в 1945 году, и все ее детство выпало на тяжелый послевоенный период.

По словам Анастасии, женщина также интересуется и Беларусью. Она бывала на экскурсии в Бресте и часто об этом вспоминает.

— Она спрашивает, как у нас там все устроено. У нее тоже мнение, что все из-за Лукашенко. Однажды я рассказала ей, что моя подруга вышла из тюрьмы и приехала — так у нее аж слезы навернулись на глазах: она очень впечатлительная, — говорит Анастасия.

Вместе лепили пряники

Кроме бесед, Анастасия и Божена вместе решают и некоторые бытовые вопросы. Например, белоруска помогает Божене делать онлайн-покупки, вместе они ходили в администрацию (ужонд), выбирали шторы.

— В декабре, в канун Рождества, мы вместе с ней лепили пряники. Оказалось, что она не может раскатать тесто, потому что у нее слабые руки. Она замесила тесто, я пришла, его раскатала, мы его выпекли. Это было по-рождественскому, очень мило, — вспоминает Анастасия.

Экзамен по польскому и ощущение бабушки

Спустя месяцы такого общения Анастасия признает: все три ее изначальные цели достигнуты. Перед Новым годом белоруске пришло благодарственное письмо от директора центра социальной помощи.

— Получается, что мой вклад заметили, и теперь у меня есть письменное подтверждение, что я полезный человек для этого общества, — говорит Анастасия.

А в феврале белоруска сдала экзамен на уровне B2 по польскому языку на 89%. Она принесла Божене в благодарность пирожные, потому что считает, что только благодаря беседам с женщиной ее польский подтянулся до такого уровня.

— А что касается бабушки — да, мне хватает вполне этого общения. Она забавная. Где я еще могу такое услышать. Я говорю: «Готовлюсь к экзамену». А она говорит: «Я буду за пани молиться», — смеется Анастасия.

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