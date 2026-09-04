Мобилизация «в минус» Дмитрий Снегирев

4.09.2026, 14:35

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Как РФ пытается восполнить собственные потери на поле боя

На днях президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки заявил, что страна-оккупант готовит новую масштабную волну мобилизации на осень 2026 года. Глава государства подчеркнул, что Кремль планирует провести ее сразу после имитации парламентских выборов в Государственную думу РФ, которые запланированы на 18–21 сентября.

По словам президента Украины, российский диктатор планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек до конца 2026 года, а также предусматривает аналогичное количество новобранцев на следующий год.

Впрочем, Кремль не будет открыто объявлять о мобилизации, поскольку опасается реакции собственного общества, которое, согласно внутренним опросам, выступает против принудительного призыва. План Путина заключается в том, чтобы с помощью карманных партий на «выборах» создать видимость якобы тотальной поддержки войны со стороны россиян, после чего запустить скрытые мобилизационные механизмы.

По данным украинской разведки, по состоянию на август 2026 года отмечаются признаки подготовки и усиления общей мобилизационной готовности в РФ. Юридической основой для этого остается действующий указ о мобилизации, подписанный российским диктатором еще в 2022 году, но до сих пор не отмененный.

Возможную новую волну мобилизации связывают с тем, что нынешние темпы набора перестали полностью покрывать потери на фронте. «За неполные семь месяцев этого года в ряды российских вооруженных сил поступила 221 тысяча человек. В то время как потери россиян за тот же период составили почти 225,5 тысяч, из них 131 тысяча — убитые, почти 93 тысячи — раненые, значительное количество ранений — тяжелые, поскольку у россиян совершенно ужасная фронтовая медицина», — подчеркнул президент.

Общий мобилизационный резерв (мобилизационный ресурс) РФ оценивается украинской и международной разведками в пределах от 23,5 до 25 миллионов человек. Это максимальное количество граждан, подлежащих призыву, имеющих военно-учетные или смежные специальности и теоретически способных быть привлеченными в вооруженные силы.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже мобилизовала (с учетом скрытой и так называемой «частичной» мобилизации) около 1,3–1,4 миллиона человек. На территории Украины в настоящее время развернута наступательная группировка численностью более 720 тысяч человек.

Российские власти пытаются публично демонстрировать успех кампании по призыву по контракту, чтобы избежать паники из-за возможной новой открытой мобилизации.

Так, заместитель председателя Совбеза РФ Медведев в июле 2026 года заявил, что за первые шесть месяцев контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек. Из них 40 тысяч якобы направили в подразделения беспилотных систем.

Российское независимое издание «Важные истории» совместно с немецким экономистом Янисом Клюге проанализировало расходы Минфина РФ на федеральные выплаты новобранцам. Официально за I полугодие 2026 года выплаты получили 131,3 тысячи человек. В I квартале контракты подписали 71,2 тысячи человек, а во II квартале — лишь 60,1 тысячи. Стоит отметить, что в начале года среднесуточный приток новобранцев упал до 700–800 человек в день, что является минимальным показателем за последние три года с начала полномасштабной войны.

В связи с этим в настоящее время расширены мобилизационные меры в местах лишения свободы на территории страны-оккупанта. Правоохранительные и специальные органы проводят принудительную мобилизацию среди так называемого «спецконтингента».

За последние четыре с половиной года число заключенных в СИЗО и местах лишения свободы в России сократилось до 282 тысяч человек, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев. По его данным, к концу 2021 года в России насчитывалось 465 тысяч заключенных.

Примечательно, что в 2025 году армия страны-оккупанта, по оценкам западных аналитиков, привлекла не менее 126 тыс. человек для восполнения потерь личного состава из числа так называемого «спецконтингента». По информации украинской разведки, для восполнения человеческих потерь на фронте Москва планирует ежемесячно мобилизовывать не менее 10 тыс. солдат из числа «спецконтингента».

Еще во время мятежа Пригожина российский диктатор подписал указ о том, что заключенные имеют право напрямую заключать контракты с Минобороны РФ. Последний указ Путина продолжил эту практику, в частности, то, что заключать контракт с Минобороны РФ заключенные могут непосредственно в зале суда.

Кроме того, набирает обороты принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. Прежде всего тотальная мобилизация затронула временно оккупированные районы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Россияне пытаются пополнить личный состав именно за счет граждан Украины, проживающих на этих территориях.

Напомню, что согласно новому закону, с 1 января 2026 года призыв граждан страны-оккупанта на срочную службу будет осуществляться без разделения на традиционные весеннюю и осеннюю кампании. Мобилизационный возраст установлен от 18 до 65 лет. В то же время фактически перекрыты границы с Российской Федерацией с территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, чтобы не дать местным жителям выехать в Россию, а дальше — в страны Европы. То есть пополнение личного состава происходит практически исключительно за счет населения оккупированных территорий.

Точное число украинцев, принудительно мобилизованных в российскую армию с начала полномасштабного вторжения, назвать невозможно. По данным из открытых источников, это 46 327 человек. Больше всего — из Крыма, свыше 35 тыс. человек. В Севастополе — более 5 тыс. и столько же в оккупированной части Донецкой области.

Кроме того, Россия значительно расширила привлечение иностранных наемников. Более 28 тысяч иностранных наемников заключили контракты с Вооруженными Силами России, и эта цифра продолжает расти. В состав оккупационных войск входят граждане 136 стран мира, за исключением военнослужащих из Северной Кореи. По меньшей мере 3080 иностранных наемников остаются в российской армии даже после истечения срока контрактов.

В этом году Россия планирует призывать рекордные 18 500 иностранцев — это важный ресурс для государства-агрессора на фоне массовых потерь собственного населения в войне против Украины.

Кроме того, ряды оккупационной армии пополняются за счет фактических облав на жителей среднеазиатских государств и трудовых мигрантов на территории страны-агрессора.

По расчетам аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, выполненным на основе данных МВД РФ, в 2022 году было зафиксировано 11,8 млн случаев постановки иностранных работников на миграционный учет. В эту статистику входит как продление регистрации тех, кто проживает в России в течение нескольких лет, так и первичная постановка на учет.

В настоящее время по всей территории РФ проводятся облавы на жителей среднеазиатских государств, так называемых трудовых мигрантов, которых задерживают и ставят перед выбором: либо вас депортируют обратно в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, либо вы подписываете соответствующий приказ о призыве в вооруженные силы РФ.

По информации, поступившей непосредственно с места событий, московские власти открыли призывной пункт в миграционном центре Сахарово. Российские власти массово привлекают трудовых мигрантов к восстановлению оккупированных украинских городов и возведению боевых укреплений непосредственно на линии боевого столкновения.

Все это происходит на фоне заявлений представителей официального Кремля о том, что в настоящее время нет необходимости в проведении второй волны частичной мобилизации. В частности, постоянный представитель России при ООН Небензя на днях заявил, что массовая мобилизация в России пока не планируется. «Официально многократно заявлялось, что в настоящее время нам не нужна массовая мобилизация, и она не планируется и не ожидается, насколько мне известно», — отметил он.

Примечательно, что Госдума РФ приняла закон об увеличении мобилизационного резерва за счет повышения предельного возраста пребывания в запасе. Новый закон повышает на 5 лет все возрастные ограничения для военнослужащих запаса и мобилизационного резерва. Также увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве — до 65 лет для старших офицеров и до 60 лет для младших офицеров. Для всех остальных категорий предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве повысили сразу на 10 лет — с 45 до 55 лет.

Напомню, что президент Украины Зеленский подчеркнул, что в ответ на планы Кремля спецслужбам уже поставлена задача максимально затруднить реализацию этих планов. Кроме того, Украина призывает международных партнеров действовать превентивно: ужесточать тотальные санкции против агрессора, создавать серьезные проблемы для российской военной логистики и поставок топлива, а также блокировать возможности финансирования ОПК.

Дмитрий Снегирев, «Фокус»

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