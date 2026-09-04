Усиливаются признаки скорой мобилизации в России

Усиливаются признаки скорой мобилизации в России7
- 4.09.2026, 13:15
- 3,808
Принудительный призыв может начаться сразу после выборов в Госдуму.
В России усиливаются признаки подготовки к новой волне мобилизации, несмотря на публичные заявления Кремля об отсутствии подобных планов. Российская армия сталкивается с растущей нехваткой военнослужащих, а возможности привлечения контрактников постепенно сокращаются, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Число новых военнослужащих, подписывающих контракты с российской армией, неуклонно сокращается, а регионы все чаще не справляются с установленными планами по ее комплектованию на 2025–2026 годы. На этом фоне совокупные потери России за время полномасштабной войны оцениваются как минимум в 1,4 млн человек, из которых около 450 тысяч погибли.
Россия в некоторые месяцы теряет на фронте больше людей, чем способна набрать. На этом фоне в стране принимаются меры, которые могут указывать на подготовку к новому призыву. В июле Госдума разрешила заключать военные контракты людям с непогашенной судимостью. Кроме того, компании могут получить штрафы до 1 млн рублей за отказ содействовать мобилизационным мероприятиям.
Отдельное внимание уделяется студентам. В России уже работают 150 военных учебных центров при университетах — против 114 в 2022 году. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что вузы должны обеспечить заключение контрактов с Минобороны как минимум для 2% студентов.
«Ползучая мобилизация» идет в России уже три года, заявил представитель организации «Идите лесом» Иван Чувиляев. По его словам, государство постепенно переключается с одной группы населения на другую, используя деньги, давление и обман.
Одновременно растет интерес россиян к способам избежать мобилизации. По данным «Яндекс», в июле запрос «освобождение от мобилизации» вводили 97 380 раз — это второй по величине показатель с сентября 2022 года.
Особенно тревожный сигнал — военные учения в Калининградской области, где, по данным западной разведки, отрабатывались процедуры мобилизации.
Однако совокупность происходящих изменений указывает на подготовку Кремля к возможному резкому увеличению численности армии. Особое внимание эксперты обращают на период после выборов в Госдуму 18–19 сентября.
«Россия продолжает демонстрировать признаки приближающейся мобилизации», — считают авторы анализа.