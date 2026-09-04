«Вот так быстро небо становится обычной частью жизни» 2 4.09.2026, 12:49

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Виктория в форме Emirates

фото: Threads @plotnikovavikaa

Белорусская учительница переехала в Дубай и стала стюардессой Emirates.

Примерно год назад белорусская учительница Виктория захотела изменить жизнь и переехала в Дубай. Здесь девушка решила попробовать себя в необычной для большинства людей сфере и отправила резюме в авиакомпанию Emirates — одну из крупнейших в мире. Невероятно, но на следующий день ей ответили. Вот только радоваться было рано. Впереди ждал серьезный кастинг и обучение. Со всеми испытаниями белоруска справилась и уже больше месяца работает бортпроводницей. Своим опытом она охотно делится в Threads. «Зеркало» рассказало самое интересное из ее постов.

«И тут я подумала: почему бы не поехать в Дубай»

Вести Threads Виктория начала недавно. Здесь она рассказывает о себе и своей работе бортпроводницей. Пишет на странице исключительно по-белорусски.

— Очень хочется добавить больше белорусского языка в повседневную жизнь и сделать так, чтобы он звучал чаще, — признается девушка в первом посте и обещает подписчикам рассказывать о своей жизни в Дубае, работе и командировках.

В отличие от этой соцсети, в ее аккаунте в Instagram больше постов о додубайском периоде жизни. Здесь указано, что девушка родом из Барановичей и в 2025-м окончила Белорусский государственный университет иностранных языков. В Threads она признается, что училась на лингвиста и преподавателя английского языка. Параллельно осваивала еще и испанский, но его, шутит, практически не знает, поэтому об этом своем скиле почти нигде не рассказывает.

— Во время практики полгода работала в школе и довольно быстро поняла: преподавание, наверное, слишком стрессовое для меня. Тогда решила, что стоит попробовать что-то совсем другое. И тут я подумала: почему бы не поехать в Дубай, — пишет авторка аккаунта и объясняет свое решение: — Это и международный опыт, и отличная возможность улучшить свой английский. На тот момент мне это казалось одним из самых простых вариантов.

Училась девушка платно, отработки у нее не было, поэтому ждать два года, чтобы идея превратилась в реальность, не пришлось. Плюсом оказалось и то, что белорусам в ОАЭ не нужна виза. К тому же, продолжает в посте авторка, в Дубае много русскоязычных туристов, поэтому здесь довольно часто нужны сотрудники, которые знают русский. Вероятно, приняв во внимание все эти факторы, Виктория нашла в нашей стране компанию, которая помогает с трудоустройством в ОАЭ. Они предложили ей несколько вариантов — и в сентябре 2025 года девушка переехала в другую страну.

— В Дубае огромное количество людей со всего мира, поэтому основной язык общения здесь английский. Даже местные жители очень часто на нем разговаривают, — делится белоруска наблюдениями в Threads. — Арабский, конечно, тоже можно услышать, но в повседневной жизни я сталкивалась с ним значительно реже, чем ожидала.

«Самое интересное, приглашение на интервью мне пришло уже на следующий день»

Дубай. Фото: pixabay.com

В аккаунте Виктория рассказывает, что одна из вакансий, которую ей предложила белорусская компания, была в отеле. Ее девушка и выбрала. Контракт с ней подписали на два года, но «фактически» здесь она проработала шесть месяцев.

— Примерно в тот момент, когда этот срок подошел к концу, в регионе началась напряженная ситуация, связанная с атаками дронов, — пишет авторка о военном конфликте в районе Персидского залива, который затронул и ОАЭ. — Для бизнеса это означало дополнительные расходы и сложности, поэтому компания уже не могла содержать столько сотрудников.

Еще до того как уволиться из отеля, белоруска получила приглашение присоединиться к команде Emirates. День, когда она отправила им резюме, Виктория в блоге называет «особенно тяжелым» в работе. Вернувшись домой со смены, она сказала себе: «Просто сейчас сяду и подам заявку». Открыла сайт, заполнила все необходимое и отправила.

— Смешно, но стать бортпроводницей никогда не было моей мечтой, — шутит в Threads девушка. — Но мне кажется, это одна из самых популярных профессий в Дубае. Когда сюда приезжаешь, то постоянно слышишь про Emirates. У авиакомпании очень узнаваемая форма, хороший имидж, а сотрудникам предоставляют жилье. И в какой-то момент я просто подумала: почему бы не попробовать?

Виктория пишет, что для подачи заявки нужен как минимум год опыта работы в сфере обслуживания. Причем неважно, в авиации или нет. Плюс можно добавить cover letter, или, проще, мотивационное письмо. В нем указать, почему хочешь работать именно в Emirates.

— Оно было необязательным, но я решила написать, — рассказывает в посте девушка и признается, что в эссе начала нахваливать компанию. — Написала, что, когда вижу бортпроводников Emirates, чувствую гордость за них. Что мне хотелось бы стать частью этой команды и представлять компанию и Дубай.

Белоруска уточняет: важно, чтобы работодатели увидели, что кандидат заинтересован вакансией, готов работать с людьми и развиваться внутри компании. А не подумали: человек просто мечтает «бесплатно путешествовать по миру».

— И, самое интересное, приглашение на интервью мне пришло уже на следующий день. Позже я узнала, что в тот же день на собеседование позвали еще 59 кандидатов <…>, — признается в Threads она. — Сейчас в компании работает около 24 тысяч бортпроводников (по данным на октябрь 2025-го, около 25 тысяч. — Прим. ред.) примерно из 140 стран мира. Но есть один важный момент: Emirates базируется именно в Дубае, поэтому, если ты планируешь быть здесь бортпроводницей, нужно быть готовой переехать в Дубай.

«Они немного удивились, но действительно перезвонили!»

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Dubai International Airport

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/life/135729.html?c

Большой пост в блоге Виктория написала про Assessment Day, или день отбора кандидатов на должность бортпроводника. По словам девушки, когда ей позвонили из Emirates, то предложили две даты для интервью. Одна из них совпала с ее выходным. Белоруска решила, что «это очень хороший знак», и попросила записать ее на этот день.

— Перед интервью смотрела в TikTok, как другие девушки проходили кастинг, читала их советы и возможные вопросы, — рассказывает в Threads авторка блога. — Многие говорили, что за кандидатами начинают наблюдать еще до самого интервью, даже пока вы просто сидите в коридоре и ждете. Смотрят, как вы разговариваете друг с другом, знакомитесь, взаимодействуете. Это важно, потому что на каждом рейсе у тебя новая команда, и каждый раз приходится работать с людьми, которых ты раньше никогда не видел <…>.

Вместе с девушкой на должность бортпроводника в тот день претендовало еще 59 человек. Всем им выдали номера, которые нужно было прикрепить к одежде. С этого момента, шутит, она перестала быть Викторией, а превратилась «просто в номер 53».

«Испытание» проходило в четыре этапа, все в один день. По времени это растянулось примерно с девяти утра до четырех-пяти дня с небольшими перерывами.

— На первом этапе мы выходили на небольшую сцену по десять человек. Нужно было представиться, сказать, сколько тебе лет, откуда ты, очень кратко рассказать о своем опыте работы и ответить на один вопрос, — подробно перечисляет в посте девушка. — В мой день попросили назвать одну вещь, которую вы бы брали с собой в каждую командировку. Нас заранее предупредили не отвечать «телефон» или «помада» — слишком банально, поэтому я сказала, что взяла бы открытку, которую мне подписали друзья перед моим отъездом из Беларуси.

Авторка блога предполагает, что ее ответ комиссии понравился. Вероятно, это немного подняло настроение и дало больше сил для следующих испытаний — командное, тест по английскому и индивидуальное интервью. Интересно, что после каждого этапа кандидаты выходили в коридор, потом их снова звали в аудиторию и показывали на экране номера тех, кто прошел дальше. После первого тура отсеялась примерно половина желающих.

— Во время командного испытания нас делили на группы примерно по семь человек и давали задачу, которую нужно было решить вместе. Здесь важно было именно работать в команде, — описывает в своем блоге девушка. — Заметила, что люди, которые слишком сильно пытались взять на себя роль лидера и контролировать все обсуждение, часто не проходили дальше. Им (речь о комиссии. — Прим. ред.), кажется, значительно важнее увидеть человека, который умеет слушать других, предлагать идеи и работать вместе со всеми.

Тест по английскому был «чем-то похож» на ЦТ, только проходил на телефоне. А во время индивидуального интервью людям задавали вопросы, чтобы проверить, насколько правдиво все, что написано в резюме. В итоге из 60 человек до финала дошло всего четверо. Белоруска была среди них.

Кстати, как рассказывает на своей странице Виктория, внешний вид во время отбора тоже учитывали. Кожа кандидатки, например, должна быть здоровой, без сильных высыпаний. Волосы — одного цвета, то же омбре не допускается. Если короткая стрижка, она не должна касаться воротника, а челка не может закрывать брови. Нельзя иметь татуировки на видных местах. В комментариях под одним из постов кто-то спросил, какой бортпроводнице нужно иметь рост. Белоруска ответила, что минимальный — 160 сантиметров, а у нее — 174. Нужно это для того, чтобы сотрудник мог закрыть багажные полки.

— После этого (всех испытаний. — Прим. ред.) нужно было ждать так называемый golden call, «золотой звонок». Он может прийти на следующий день, через месяц или даже через несколько месяцев. Именно во время этого звонка сообщают, что ты прошел отбор, — пишет в Threads Виктория. — Мы не знали, возьмут всех четверых или только кого-то, поэтому на всякий случай создали чат в WhatsApp и решили быть на связи. Отказ, кстати, приходит на электронную почту.

Насколько интенсивно Виктория проверяла в те дни свой email, она не написала. Но нужного звонка дождалась. Случилось это через две недели. Девушка в тот момент находилась на работе в отеле. Она не сразу поняла, кто это, думала, доставка, и попросила перезвонить. Тем более вокруг было шумно.

— Они немного удивились, но действительно перезвонили! — продолжает в посте белоруска. — Что это Emirates, я начала понимать, еще когда посмотрела на номер, он был красивый и вообще не выглядел как обычный. Перезвонить самостоятельно, кстати, было нельзя.

«Могу вас заверить, что в авиации действительно все очень хорошо продумано и безопасно!»

Виктория. Снимок: Threads @plotnikovavikaa

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/life/135729.html?c

В блоге белоруска пишет, что, перед тем как начать летать, каждая бортпроводница в Emirates, даже если она уже имеет соответствующий опыт, должна отучиться в авиационном колледже авиакомпании. Подготовка длится около семи недель и состоит из нескольких частей. Первая — SEP, то есть безопасность и действия в аварийных ситуациях.

— Мы учимся, что делать во время сильной турбулентности, декомпрессии и других чрезвычайных ситуаций. После этого курса я могу вас заверить, что в авиации действительно все очень хорошо продумано и безопасно! — отмечает в Threads девушка. — В колледже есть специальные симуляторы. Когда находишься внутри, все это ощущается почти как в настоящем самолете. Нам объясняют, как действовать в таких ситуациях, как проводить эвакуацию и помогать пассажирам. И по всему этому мы сдаем экзамены.

Учили будущих стюардесс аварийной посадке на воду и медицине. Объясняли, как делать непрямой массаж сердца и даже как принимать роды. Но, кажется, больше всего белоруску впечатлил короткий курс о том, как быть с агрессивными пассажирами на борту.

— Полицейских в небе нет, поэтому такой эпизод имеет место в нашей базовой подготовке, — объясняет в Threads она. — Причем физическая сила здесь не главное. Нас учили, как взять человека на хитрость, успокоить и при этом не пострадать самим.

Девушка пишет, что в конце июля был ее первый рабочий рейс. Летала в Пакистан. Судя по постам, в восторге она была и от команды, и от пассажиров.

— Ой, как же я волновалась! Но, как оказалось, абсолютно зря. Все знали, что это мой первый полет, поэтому помогали, отвечали на все вопросы и даже сделали фото! — не скрывает в блоге эмоций белоруска. — Чувствовала себя младшей сестрой. Все время спрашивали, как я себя чувствую и нет ли у меня вопросов.

Новая работа принесла не только новые впечатления, но и бонусы. Среди них, как отмечает авторка постов, бесплатное жилье в Дубае.

— Обычно в квартире живут два-три человека, но у каждого есть своя отдельная комната и санузел. Также компания оплачивает перелет в Дубай при переезде на работу и организовывает трансфер из аэропорта, — перечисляет в Threads девушка. — Есть скидки на авиабилеты не только для вас, но и для ваших близких, на отели, кафе и рестораны, а в некоторые спортзалы и бассейны можно ходить даже бесплатно.

Еще среди бонусов, которые упоминает Виктория, медицинская страховка и собственная клиника для сотрудников. Кстати, пишет белоруска, все эти преимущества люди начинают получать еще во время обучения.

— Само обучение тоже оплачивает компания, но позже его стоимость вычитается из зарплаты, — отмечает в посте белоруска. — А после него начинается самое интересное — возможность много путешествовать и работать в международной команде с людьми со всего мира. Плюс есть возможность карьерного роста внутри компании.

«Вот так быстро небо становится обычной частью жизни»

Виктория с командой во время первого полета. Снимок: Threads @plotnikovavikaa

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/life/135729.html?c

Виктория пишет, что в среднем у бортпроводников около 90 летных часов в месяц. Самый короткий рейс белоруски длился примерно четыре часа и был в Индию. А самый долгий — 14 часов, и прилетели они в Австралию.

— На каждом рейсе новый экипаж, поэтому здесь каждый рабочий день знакомишься с кем-то. У всех разный опыт, разные характеры, разные страны, но все заинтересованы в том, чтобы рейс прошел хорошо, — рассказывает на своей странице девушка.

В блоге она также отмечает, что почти весь рейс стюардессы проводят на ногах. Поэтому есть риск отеков и варикоза. Из того, что помогает на долгих рейсах, — компрессионные колготки. А еще после прилета можно на 15−20 минут поднять ноги выше уровня сердца и, например, полежать у стены. Судя по посту, смена часовых поясов дается девушке куда сложнее.

— Иногда после рейса могу проспать 18 часов просто потому, что организм вообще не понял, где мы и сколько сейчас времени, — шутит в аккаунте она.

С теплотой рассказывает Виктория в Threads и истории, связанные с некоторыми пассажирами. Как-то они с коллегами заметили в аэропорту мужчину, который что-то рисовал в альбоме. А потом этот же человек оказался у них на борту.

— Одна из стюардесс, которая сама увлекается рисованием, заговорила с ним, показала свои работы. А в конце рейса он подарил ей невероятно красивый [ее] портрет, который успел нарисовать за эти несколько часов, — описывает милую ситуацию девушка и переходит к следующей. — В другой день пассажир долго рассказывал грустную, эмоциональную историю про родственника, а потом совсем серьезно спросил, нельзя ли пересадить их в бизнес-класс. Не пересадили, конечно, но попытка была хорошая.

Обращает внимание белоруска и на совсем «не смешную» ситуацию с пассажирами.

— Когда начинается турбулентность или самолет еще не остановился, а кто-то уже пытается встать или достать вещи, становится совсем не до шуток. В такие моменты понимаешь, что за привычным для пассажиров «просто перелетом» для экипажа всегда стоит в первую очередь безопасность, — подчеркивает в блоге она. — Страшно представить, что может произойти при неправильном использовании багажной полки. Поэтому не обижайтесь на нас за замечания. Это в первую очередь для вашей же безопасности.

По душевности, с которой белоруска ведет свой блог, можно предположить, что необычная работа ей нравится. В Threads она признается, что, как новый человек в авиации, она иногда обращается к более опытным коллегам с вопросами — и те всегда помогают.

— Вот так быстро небо становится обычной частью жизни, — эмоционально отмечает в Threads Виктория и поэтично добавляет, что, кажется, не так давно летать могли только птицы. — А теперь несколько раз в неделю я сама оказываюсь на огромной высоте над землей. И каждый раз во время посадки все равно возникает мысль: «Как вообще человечество додумалось до того, что огромная машина может просто взять и полететь?» И каждый раз это восхищает.

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