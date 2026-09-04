Украина и Польша хотят вместе принять чемпионат мира по футболу

Украина и Польша хотят вместе принять чемпионат мира по футболу2
- 4.09.2026, 12:05
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Страны уже имеют аналогичный опыт.
Украина и Польша рассматривают возможность подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Речь идет о турнире, который может состоятся в 2040 году, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. По его словам, Киев рассматривает возможность вновь объединиться с Польшей для проведения одного из крупнейших спортивных событий в мире.
Страны уже имеют опыт совместной организации крупного футбольного турнира. В 2012 году Украина и Польша принимали чемпионат Европы.
«Опыт Евро-2012 был успешным», — отмечает Politico Europe. По мнению украинских властей, новый совместный проект мог бы привлечь значительные инвестиции и стать частью послевоенного восстановления страны.
Однако до реализации этих планов могут пройти десятилетия. Чемпионат мира 2030 года примут Испания, Португалия и Марокко, а турнир 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. Ближайшее потенциальное окно для Украины и Польши находится уже в 2040-х.
Идея совместной заявки обсуждалась во время конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Формально выдвинуть кандидатуру должны футбольные федерации двух стран.
При этом авторы Politico Europe подчеркивают, что проведение матчей в Украине возможно лишь после окончания войны и при наличии надежных гарантий безопасности. Стране также потребуется масштабное восстановление спортивной и транспортной инфраструктуры.
Российская агрессия уже нанесла огромный ущерб украинским городам и объектам спорта. Среди символов разрушений — поврежденная «Донбасс Арена», а донецкий «Шахтер» уже несколько лет вынужден проводить домашние матчи вдали от родного города.
«Любая заявка будет зависеть от безопасности, инфраструктуры и процедур ФИФА», — пишут авторы.