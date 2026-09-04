В Лошицком парке Минска началась большая реставрация 4.09.2026, 11:51

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Из руин восстановят старинную мельницу и каплицу XVIII века.

Туристический потенциал Лошицкого усадебно-паркового комплекса расширят. В парке грядут очередные обновления: уже началось восстановление сразу двух исторических построек – старинной мельницы и каплицы, которые сохранились до нашего времени в разрушенном состоянии.

Подробности о ходе работ сообщили в «Минскстрое».

Ранее в парке была восстановлена историческая застройка XVIII–XIX веков на ул. Чижевских, 17 и в пер. Чижевских, 5 и 6. Реконструкцию выполняло СУ-19 треста № 1, оно же занимается каплицей и мельницей.

Фото: Arkadi Bulva / Shutterstock.com

К работам приступили на двух объектах одновременно, отметили в «Минскстрое».

Сейчас строители усиливают фундаменты мельницы, армируя и бетонируя их снаружи и изнутри. Далее предстоит гидроизоляция и обратная засыпка.

Фото: "Минскстрой" / Telegram

Следующий этап – устройство буронабивных свай во внутреннем контуре здания.

Обнажены фундаменты сохранившегося фрагмента каплицы и открыты фундаменты утраченной части здания. Они из бутового камня. Также будут усилены снаружи и изнутри. Параллельно ведется подсыпка склона и формирование откосов – изначально площадка была не очень удобной, сейчас – уже лучше.

Фото: "Минскстрой" / Telegram

Вместе со строителями трудятся и археологи. Хотя время не пощадило оба объекта, им хотят вернуть прежний облик, так что предстоит еще много работы. При этом в будущем восстановленное здание планируется использовать для различных целей.

Как именно преобразятся объекты

Согласно планам мельница будет трехэтажной с мансардой, а рядом добавят одноэтажную пристройку. Однако главной деталью станет настоящий рабочий мельничный механизм – через некоторое время там снова будут делать выпечку.

Фото: "Минскстрой" / Telegram

Вернут мельнице и ее главную узнаваемую деталь – водяное колесо. Его установят в выложенном камнями русле сухого ручья, где также оборудуют резервуар с водой.

Фото: "Минскстрой" / Telegram

Внутри здания расположатся музейно-экскурсионная зона, дегустационный, обеденный и банкетный залы. Рядом разместят летнее кафе и сувенирный павильон.

От каплицы XVIII века сохранились лишь два относительно небольших фрагмента стен северо-восточного и восточного фасадов. Воссоздавать здание будут в кирпиче, а одним из исторических ориентиров станет акварельный пейзаж Юзефа Пешки.

Фото: "Минскстрой" / Telegram

Каплице хотят вернуть прежние габариты и архитектурные элементы, включая историческую форму кровли с треугольными фронтонами. В дальнейшем внутри разместятся музейные экспозиции.

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