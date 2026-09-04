«До отеля ехали больше двух суток» 6 4.09.2026, 12:04

8,970

Белоруска съездила в Грузию на автобусе и подсчитала все расходы.

Вкусная еда, чистейшее море и такси в два раза дешевле, чем у нас. Минчанка Александра Колонтай в июле поехала на автобусе в Грузию и рассказала MYFIN о тратах и впечатлениях.

Дорога, проживание и завтраки — 465 долларов

В шумный Батуми белоруска ехать принципиально не хотела и выбрала пригородный поселок Гонио, расположенный практически у границы с Турцией, который славится древнеримской крепостью I века и самым чистым морем в регионе. Тур, включающий в себя дорогу с проживанием и завтраками, стоил 465 долларов. Еще 300 рублей нужно было заплатить за туристическую услугу.

— Выехали в шесть часов вечера в воскресенье, а в отеле в Грузии были уже в шесть утра в среду. За это время одна ночь прошла в транзитном отеле в России. Границы, кстати, прошли очень быстро. Туда — за 3 часа 20 минут, обратно — за полтора часа.

У нас был заключен договор с турфирмой Zefir Travel. В стоимость 10-дневного тура входили также и несколько экскурсий. Жили в отеле «Вояж» в двухстах метрах от моря.

Фото предоставлено Александрой Колонтай / MYFIN

Хоть завтраки и были организованы по принципу «шведский стол», разнообразным меню назвать было нельзя, каждый день подавали практически одно и то же. Зато на обед или ужин Александра выбирала что-нибудь интересное, чередуя заведения с грузинской и европейской кухней.

— Цены были очень разными, все зависело от ресторана. Например, в ресторане «Белый дом» пять хинкали, салат и лимонад обошлись мне в 29 лари (около 33 рублей. — Прим. ред.), а в Elle только салат и лимонад стоили уже около 50 лари (56 рублей. — Прим. ред.). Вкусно и недорого ели грузинскую кухню в ресторанах «Белый дом» и «Форелевый бар Орел».

Интернет за всю поездку — 17 долларов

В Гонио Александре очень понравилось: аромат вековых эвкалиптов, кристально чистая вода и нависающие над морем горы.

Фото предоставлено Александрой Колонтай / MYFIN

— Три года назад я отдыхала в Кобулети, и там тоже было здорово. Для себя я сделала такое сравнение: если планируете много путешествовать по разным местам, то удобнее остановиться в Кобулети. А если хочется спокойно отдыхать в одном месте и иногда ездить в Батуми, то лучше выбирать Гонио. Единственное, чего мне там не хватило, — это рынка, где можно было бы купить недорогие фрукты и набрать вкусностей домой.

В поездке белоруска расплачивалась картами VISA «Альфа-Банка» и VISA «Приорбанка». На интернет за всю поездку потратила 17 долларов, купив eSIM на 5 ГБ через международный сервис Airalo.

Когда нужно было такси, пользовалась «Яндекс Go» с привязанной белорусской картой. Через приложение получалось намного выгоднее, чем пользоваться услугами местных таксистов-бомбил. Иной раз поездка обходилась в два раза дешевле, чем на аналогичное расстояние в Минске.

— В один из дней мы ездили из Гонио в Батумский ботанический сад (вход 25 лари). На обратном пути местные водители просили почти в два раза больше, объясняя это тем, что им потом еще возвращаться обратно.

Без неприятностей не обошлось. По пути в Ботанический сад водитель не говорил по-русски и попытался уточнить, к какому входу нам нужно. Из-за языкового барьера возникло недопонимание: он привез нас к другому входу, а стоимость поездки пересчиталась, и вместо 24 лари получилось 40. Было неприятно.

Фото предоставлено Александрой Колонтай / MYFIN

Во всем остальном цены были более чем приемлемые. Особенно удивили поездки по горным дорогам: за 10 минут пути стоимость могла составлять всего 4 лари, хотя по факту ехать приходилось дольше из-за узких дорог и множества крутых поворотов.

Крепость Гонио — 15 лари, дендропарк Шекветили — бесплатно

Экскурсии от турфирмы включали в себя обзорную по Батуми с прогулкой на катере и поездку в Тбилиси и Мцхету.

По дороге туристы останавливались у Жинвальского водохранилища и на смотровой площадке, где можно увидеть слияние двух рек. За 15 лари Александра посетила крепость Гонио и бесплатно — дендропарк Шекветили, который понравился больше Ботанического сада в Батуми: вход свободный, а помимо красивых растений можно увидеть фламинго, павлинов и других животных.

Фото предоставлено Александрой Колонтай / MYFIN

— В Тбилиси самостоятельно поднялись на необычном фуникулере — это обошлось в 25 лари. Из дополнительных экскурсий мы покупали только одну — поездку на Гомис Мта. Она стоила 130 лари, в стоимость входили трансфер и пикник, который фактически заменил нам и обед, и ужин. Из дополнительных расходов в этот день были: 10 лари на трансфер в Батуми и обратно, 6 лари на туалеты и еще 6 лари на воду и мороженое. К сожалению, с погодой на Гомис Мта нам не повезло. Главной целью было увидеть знаменитый закат над облаками, но вместо этого мы около пяти часов провели в густом тумане. Однако я совершенно не жалею, что поехала. У нас собралась замечательная компания из Беларуси и Казахстана, поэтому скучать не приходилось, а красотой гор удалось насладиться, даже несмотря на погоду.

Вся поездка — около 1160 долларов

Александра внимательно посчитала все расходы. В Грузии на еду и развлечения она потратила практически столько же, сколько стоил сам тур: 453 доллара. В транзите по России ушло 3642 российских рубля: на горячее питание 2032, на сладости и воду 1530, еще 80 — на платные туалеты.

— Остановки на горячее питание были всего один-два раза в день, поэтому больших расходов не получилось. Да и после постоянных перекусов в дороге много есть не хотелось. Дороже большинства остальных приемов пищи оказался хот-дог на заправке. За хот-дог, латте и эклер я отдала 797 российских рублей, тогда как в столовой картошка с соусом, винегрет и чай обошлись всего в 320.

Итоговая сумма поездки получилась около 1160 долларов.

— Во время отдыха я принимала решения скорее сердцем, поэтому не могу сказать, что жалею о каких-то тратах. Но, если смотреть объективно, многим людям не нужны поездки исключительно на такси, ежедневная аренда лежаков или ужины в красивых, но дорогих ресторанах.

Что взять в дорогу

Поездка, считает минчанка, на 100% стоила своих денег. Благодаря тому, что удалось сэкономить на дороге, получилось больше потратить на развлечения, экскурсии и вкусную еду. А впечатлений осталось множество. И даже главная сложность автобусного тура — отсутствие полноценного ночного сна — нисколько их не омрачила.

Фото предоставлено Александрой Колонтай / MYFIN

К тому же путешественница подготовилась: взяла в дорогу плед, подушки для шеи и ног, маску для сна и компрессионные чулки.

— Еще можно взять беруши, потому что в автобусе всегда есть какой-то фоновый шум. Но такой формат путешествий подходит не всем. Возможно, когда-нибудь я и сама откажусь от автобусных туров, но причина будет только одна — физическая усталость от долгого нахождения в дороге и постоянный недостаток сна.

Военно-Грузинская дорога — это то, ради чего действительно стоит ехать в автобусный тур. Когда со всех сторон тебя окружают огромные горы невероятной красоты, ты перестаешь чувствовать усталость от дороги и понимаешь, что этот момент останется в памяти навсегда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com