В оккупированном Крыму поражен российский ракетный комплекс «Бастион» 1 4.09.2026, 11:41

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ГУР опубликовало эффектное видео операции.

В сети появилась видеозапись успешной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины на временно оккупированном полуострове Крым.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», операторы спецподразделения «Group 13» нанесли сокрушительные удары по приоритетным целям противника.

Главным достижением спецназовцев стало поражение берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» — пусковой установки, которую оккупанты используют для запусков противокорабельных ракет «Оникс» и гиперзвуковых ракет «Циркон» по украинским городам.

Кроме того, в ходе специальной операции операторы «Group 13» уничтожили и поразили:

Командно-штабную машину (КШМ) российских захватчиков;

Два топливозаправщика (бензовоза), которые обеспечивали логистику и заправку вражеской техники на полуострове.

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