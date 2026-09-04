«Эта химическая атака чуть не погубила наш офис»4
- 4.09.2026, 11:06
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Жители Гомеля массово пожаловались на резкий неприятный запах.
Вечером 3 сентября жители Гомеля в соцсетях массово сообщали о резком неприятном запахе в разных частях города, отметил «Флагшток». Гомельчане жаловались на вонь в Волотове, Старом Аэродроме, в центральной части города, в районе вокзала.
Большинство комментариев были ироничными:
«Ближе к 17.00 на Аэродроме эта химическая атака чуть не погубила наш офис».
«Вышли с мужем из дома в 17.30 и давай по очереди поднимать ноги и рассматривать подошвы обуви, думали, что где-то вляпались».
Особенно сильная вонь была в Волотове, отметили пользователи. Один из них так объяснил это явление:
«За Костюковкой чистят канавы — вот и идёт запах оттуда. В Костюковке вообще нечем дышать».
Другой житель отметил, что за городом поля удобряют — такая ситуация наблюдается ежегодно.
Высказали и ещё одну версию:
«Это не навозом воняет, это костным заводом, где перерабатывают туши животных. Он находится в Большевике. Представьте, каково нам, кто здесь живёт».
Официальных комментариев на эту тему от государственных органов не было.