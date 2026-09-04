закрыть
4 сентября 2026, пятница, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Эта химическая атака чуть не погубила наш офис»

4
  • 4.09.2026, 11:06
  • 2,874
«Эта химическая атака чуть не погубила наш офис»
Иллюстративное фото

Жители Гомеля массово пожаловались на резкий неприятный запах.

Вечером 3 сентября жители Гомеля в соцсетях массово сообщали о резком неприятном запахе в разных частях города, отметил «Флагшток». Гомельчане жаловались на вонь в Волотове, Старом Аэродроме, в центральной части города, в районе вокзала.

Большинство комментариев были ироничными:

«Ближе к 17.00 на Аэродроме эта химическая атака чуть не погубила наш офис».

«Вышли с мужем из дома в 17.30 и давай по очереди поднимать ноги и рассматривать подошвы обуви, думали, что где-то вляпались».

Особенно сильная вонь была в Волотове, отметили пользователи. Один из них так объяснил это явление:

«За Костюковкой чистят канавы — вот и идёт запах оттуда. В Костюковке вообще нечем дышать».

Другой житель отметил, что за городом поля удобряют — такая ситуация наблюдается ежегодно.

Высказали и ещё одну версию:

«Это не навозом воняет, это костным заводом, где перерабатывают туши животных. Он находится в Большевике. Представьте, каково нам, кто здесь живёт».

Официальных комментариев на эту тему от государственных органов не было.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин