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В оккупированном Крыму вспыхнул пожар возле аэродрома «Гвардейское»

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  • 4.09.2026, 10:37
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В оккупированном Крыму вспыхнул пожар возле аэродрома «Гвардейское»

Мощное горение зафиксировали спутники.

Во временно оккупированном Крыму ночью звучали взрывы. Вследствие атаки зафиксирован пожар возле военного аэродрома «Гвардейское», который оккупанты используют для ударов по украинским городам и громадам.

В направлении аэродрома проехали минимум семь пожарных машин. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным канала, этой ночью вспыхнул пожар западнее аэродрома «Гвардейское». Горение зафиксировали спутники.

«Крымский ветер» также добавляет, что подписчики канала сообщали о мощном взрыве в районе Гвардейского около 22:00 3 сентября. Спустя 20 минут в направлении аэродрома помчались минимум семь машин пожарной охраны.

«Был вызван пожар падением обломков при сбитии или был прилет по цели, неизвестно», – уточняет «Крымский ветер».

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