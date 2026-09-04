В оккупированном Крыму вспыхнул пожар возле аэродрома «Гвардейское» 1 4.09.2026, 10:37

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Мощное горение зафиксировали спутники.

Во временно оккупированном Крыму ночью звучали взрывы. Вследствие атаки зафиксирован пожар возле военного аэродрома «Гвардейское», который оккупанты используют для ударов по украинским городам и громадам.

В направлении аэродрома проехали минимум семь пожарных машин. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным канала, этой ночью вспыхнул пожар западнее аэродрома «Гвардейское». Горение зафиксировали спутники.

«Крымский ветер» также добавляет, что подписчики канала сообщали о мощном взрыве в районе Гвардейского около 22:00 3 сентября. Спустя 20 минут в направлении аэродрома помчались минимум семь машин пожарной охраны.

«Был вызван пожар падением обломков при сбитии или был прилет по цели, неизвестно», – уточняет «Крымский ветер».

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